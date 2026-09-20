Kim Kardashian ve Lewis Hamilton bisiklet turunda
Neredeyse bir yıldır birliktelik yaşayan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton çifti, Londra'da bisiklet sürerken objektife takıldı
Amerikalı realite şov yıldızı Kim Kardashian ve İngiliz F1 pilotu sevgilisi Lewis Hamilton Londra'da keyifli bir gün geçirirken götüntülendi.
Çift, İngiltere'nin başkentinde arkadaşlarıyla birlikte bir parkta bisiklet turuna çıktı.
45 yaşındaki Kardashian siyah bir ceket ve siyah taytla, 41 yaşındaki yarışçı ise leopar desenli bir spor kıyafeti ve siyah tayt gezintiye çıktı.
İlişkilerini ABD ve İngiltere arasında gidip gelerek yaşayan çift, yaz başında da New York'ta bisiklet sürmüş, Kardashian, selfie'lerini sosyal medyada paylaşmıştı.
Bu yılın başlarından bu yana birlikte olan çift, mayıs ayında ailelerini bir araya getirmişti. Eski eşi Kanye West ile evliliğinden dört çocuğu olan Kardashian, çocukları Saint, Chicago ve Psalm ile sevgilisi Hamilton'ı buluşturmuş, birlikte Malibu'da akşam yemeği yemişlerdi. Üstelik bu yemekte hem Kardashian'ın hem de Hamilton'ın anneleri de vardı.
Bu yılın başlarında Aspen'de bir yılbaşı partisinde birlikte görülmeleriyle ilk kez aralarında aşk dedikoduları başlayan Kardashian ve Hamilton, daha sonra şubat ayında Paris'te birlikte görüldüler.
Ardından Super Bowl'da yan yana görüntü veren ikili, Coachella'da, tatilde ve alışverişte el ele fotoğraflarıyla aşklarını ilan etmişti.