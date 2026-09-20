Kim Kardashian ve Lewis Hamilton bisiklet turunda

Bu yılın başlarından bu yana birlikte olan çift, mayıs ayında ailelerini bir araya getirmişti. Eski eşi Kanye West ile evliliğinden dört çocuğu olan Kardashian, çocukları Saint, Chicago ve Psalm ile sevgilisi Hamilton'ı buluşturmuş, birlikte Malibu'da akşam yemeği yemişlerdi. Üstelik bu yemekte hem Kardashian'ın hem de Hamilton'ın anneleri de vardı.