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        Haberler Magazin Nazlı Sabancı: Doğumdan birkaç saat önce

        Nazlı Sabancı: Doğumdan birkaç saat önce

        Geçtiğimiz günlerde Hacı Sabancı ile ikinci çocuklarını kucaklarına alan Nazlı Sabancı, doğumdan birkaç saat önce çektirdiği fotoğrafını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı ile 2021 yılında evlenen ve 2023'te ilk çocukları Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, birkaç gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

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        İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Nazlı Sabancı, oğullarında aile büyüklerinin adını yaşatmayı tercih etmişti.

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        Daha önce kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını yaşatmak amacıyla 'Arzu Alara' ismini veren ünlü çift, yeni doğan oğullarına da dede Ömer Sabancı'nın ismini taşıyan bir ad seçmişti.

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        Nazlı Sabancı'dan yeni bir paylaşım geldi. Sabancı, doğumdan birkaç saat önce hastane odasında çektirdiği fotoğrafı "Ömer'e kavuşmadan tam birkaç saat önce" notuyla yayımladı.

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        #Nazlı Sabancı
        #Hacı sabancı
        #ikinci çocuk
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