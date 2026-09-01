Nazlı Sabancı: Doğumdan birkaç saat önce
Geçtiğimiz günlerde Hacı Sabancı ile ikinci çocuklarını kucaklarına alan Nazlı Sabancı, doğumdan birkaç saat önce çektirdiği fotoğrafını yayımladı
Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:54 Güncelleme:
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Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı ile 2021 yılında evlenen ve 2023'te ilk çocukları Arzu Alara'yı kucağına alan Nazlı Sabancı, birkaç gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.
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İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Nazlı Sabancı, oğullarında aile büyüklerinin adını yaşatmayı tercih etmişti.
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Daha önce kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını yaşatmak amacıyla 'Arzu Alara' ismini veren ünlü çift, yeni doğan oğullarına da dede Ömer Sabancı'nın ismini taşıyan bir ad seçmişti.