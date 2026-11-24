Asena Özçetin, 1990'ların başında Ankara'da sahneye adım attı. 1991 yılında "Çizgi Ötesi" grubunu kurdu ve daha sonra "Hard Lines" adını alan bu grupla 1996 yılına kadar sahne aldı. Kariyeri boyunca "Karakedi", "Cats ve Ankara" merkezli epik metal grubu "Dragonborn"da baş vokalist olarak görev yaptı. "Karakedi" grubuyla Barışarock ve Rockİstanbul gibi büyük festivallerde dinleyiciyle buluştu. 2009 yılında yayımladığı "Uçurumlar Arasında" adlı solo albümünde kendi bestelerine yer verdi. "Yeter Ki Susma", "Bana Kalan", "Kadınlar Bayramı", "Son Sözüm" gibi şarkılarıyla tanındı.