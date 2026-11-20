"BAŞARILI KALMAK DÜNYANIN EN KRİTİK İŞLERİNDEN"

'Melis İşiten ile Zaten Şov' programına konuk olan şarkıcı, kontrolcü bir yapıya sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Başarılı olmak tabii ki çok önemli bir konu. Şans da var işin içinde bir taraftan. Tabii ki çok çalışmak, orada olmak falan filan... Ama bunun yanı sıra başarılı kalmak bence dünyanın en kritik işlerinden biri. Çok kontrolcüyümdür, yani berbat biri olabilirim.