Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ünlü isimler, darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerimizi ve gazilerimizi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla andı
Hülya Koçyiğit: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanı ve demokrasiyi korumak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.
Alişan: Biz, asırlardır düşmanlarıyla savaşmış bir milletiz. Bildiğimiz düşmanlarla... Ama 15 Temmuz gecesi canını, malını, vatanı her şeyini emanet ettiği; insanların daha doğrusu hainlerin mermileriyle, tanklarıyla, tüfekleriyle karşı karşıya geldik. Ve o gece Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, "Sokağa çıkalım, ülkemize sahip çıkalım" sözüyle milyonlar sokağa çıkarak, birlikte tarihe unutulmayacak bir destan daha yazdı bu büyük millet... Geride şehitlerimiz, gazilerimiz ve vicdanlarımızda hafızalarımızda, hâlâ "Kendi insanına nasıl ateş edebildiler, bu hainliği nasıl yapabildiler?" diye yıllardır sorgulayan düşüncelerimiz... 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizi her zaman minnetle ve şükranla anıyoruz.
İbrahim Tatlıses: 15 Temmuz 10'uncu yıl... İrade bizim, zafer bizim! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...
Şoray Uzun: Allah bu millete bir daha bir 15 Temmuz yaşatmasın. Fotoğraf: 15 Temmuz sonrası İzmir Konay meydanında asil milletimizle.
Ebru Gündeş: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü.
Seren Serengil: 15 Temmuz... O gece hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Demokrasinin, millet iradesinin ve bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladığımız bu günde; birlik, beraberlik ve huzurun ülkemizden hiç eksik olmamasını diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.
Hakan Taşıyan: 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü... 15 Temmuz gecesi devlete millete ve istikbaline sahip çıkan milletimizi ve gazileri; saygı sevgi ve rahmetle anıyorum.
Ceyhun Fersoy: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü.
Demet Akalın: Vatan sevgisi imandadır. Unutmadık, unutturmayacağız.