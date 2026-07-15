Ünlülerden 15 Temmuz paylaşımları

Olaylar ve Görüşler - 10 Temmuz 2026 (ABD F-35'te Geri Adım Mı Attı?)

CHP İstanbul İl Binası'nda gerginlik. İstanbul İl Binası'na yine polis girdi. Özel yeni parti için neyi bekliyor? Özel parti kurmada geç mi kaldı? CHP'de toplu istifalar olur mu? CHP'den kaç vekil ayrılır? Trump neden uçağını kullanmadı? Trump'a suikast şüphesi gerçek mi? Suikast iddiasının arkasınd... Daha Fazla Göster CHP İstanbul İl Binası'nda gerginlik. İstanbul İl Binası'na yine polis girdi. Özel yeni parti için neyi bekliyor? Özel parti kurmada geç mi kaldı? CHP'de toplu istifalar olur mu? CHP'den kaç vekil ayrılır? Trump neden uçağını kullanmadı? Trump'a suikast şüphesi gerçek mi? Suikast iddiasının arkasında ne var? Trump suikastla tehdit mi edildi? CAATSA yaptırımları kalkıyor mu? F-35 sorunu çözülecek mi? Washington nasıl ikna oldu? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Notbir.com Yazarı Merve Şebnem Oruç, Akademisyen Prof. Dr. İsmail Ermağan, Araştırmacı-Yazar Ertan Özyiğit, Gazeteci Can Özçelik, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör ve Akademisyen Dr. Eray Güçlüer anlattı. Daha Az Göster