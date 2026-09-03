Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Giancarlo Esposito'nun galada şeffaf tarzı

        Giancarlo Esposito'nun galada şeffaf tarzı

        'Breaking Bad' dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Giancarlo Esposito, 'The Gentlemen'in ikinci sezon yayını öncesinde Londra galasında şeffaf kıyafet seçimiyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 13:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Galada şeffaf tarz

        Giancarlo Esposito, dün 'The Gentlemen' dizisinin ikinci sezonunun Londra prömiyerine kıyafetiyle damga vurdu.

        Galanın kırmızı halısında ceketini çıkaran oyuncu, şeffaf bir üstle kaldı. Şeffaf gömleğiyle pozlar veren 'Breaking Bad' dizisi yıldızı 68 yaşındaki Esposito, tüm dikkatleri üzerine çekti.

        Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan dizisi 'The Gentlemen', 2024'te yayınlanan ilk sezonuyla oldukça başarılı oldu. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, izlenme rakamlarıyla da başarısını kanıtladı.

        'The Gentlemen' dizisi, geçtiğimiz günlerde Meghan Markle ile gündeme gelmişti.

        REKLAM

        Markle'ın, eşi Prens Harry ve çocuklarıyla birlikte altı yıl sonra İngiltere'ye dönüş planına, İngiliz sinema ve televizyonunda oyunculuk yapma isteği de dahildi. Ancak İngilizlerin tepki gösterdiği 'Amerikalı gelin', rol teklif edilen dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

        Söz konusu dizi, 'The Gentlemen'in üçüncü sezonuydu. Bu haber, dizinin üçüncü sezonu için resmi olarak onay almamış olmasına rağmen, Markle'ın dizide bir rol için düşünüldüğü duyurusundan sadece bir gün sonra gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Giancarlo Esposito
        #The Gentlemen
        #gala
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi
        Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma
        Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        Arjantin'de Messi için tüm maçlar duracak!
        Arjantin'de Messi için tüm maçlar duracak!
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Ümit Akdağ, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Ümit Akdağ, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Soruşturmanın detayları ortaya çıktı
        Soruşturmanın detayları ortaya çıktı
        70 yıldır uzatıyor, sırrını söylemiyor! "Rakiplerim var"
        70 yıldır uzatıyor, sırrını söylemiyor! "Rakiplerim var"
        George Clooney çekiyor, gülümseyin!
        George Clooney çekiyor, gülümseyin!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Eski halinden eser kalmadı
        Eski halinden eser kalmadı
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma: Guendouzi, Greenwood!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma: Guendouzi, Greenwood!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        İtalya'da tarihi rekor
        İtalya'da tarihi rekor