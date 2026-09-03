Giancarlo Esposito'nun galada şeffaf tarzı

Giancarlo Esposito, dün 'The Gentlemen' dizisinin ikinci sezonunun Londra prömiyerine kıyafetiyle damga vurdu.

Galanın kırmızı halısında ceketini çıkaran oyuncu, şeffaf bir üstle kaldı. Şeffaf gömleğiyle pozlar veren 'Breaking Bad' dizisi yıldızı 68 yaşındaki Esposito, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan dizisi 'The Gentlemen', 2024'te yayınlanan ilk sezonuyla oldukça başarılı oldu. Genel olarak olumlu yorumlar alan dizi, izlenme rakamlarıyla da başarısını kanıtladı.

'The Gentlemen' dizisi, geçtiğimiz günlerde Meghan Markle ile gündeme gelmişti.

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Markle'ın, eşi Prens Harry ve çocuklarıyla birlikte altı yıl sonra İngiltere'ye dönüş planına, İngiliz sinema ve televizyonunda oyunculuk yapma isteği de dahildi. Ancak İngilizlerin tepki gösterdiği 'Amerikalı gelin', rol teklif edilen dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Söz konusu dizi, 'The Gentlemen'in üçüncü sezonuydu. Bu haber, dizinin üçüncü sezonu için resmi olarak onay almamış olmasına rağmen, Markle'ın dizide bir rol için düşünüldüğü duyurusundan sadece bir gün sonra gelmişti.