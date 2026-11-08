Gisele Bündchen eşinin doğum gününü kutladı: Ne kadar şanslıyım!

Gisele Bündchen, eşi Joaquim Valente'nin 39'uncu doğum gününü kutladı. 46 yaşındaki Brezilyalı süper model, eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını, "Bugün harika bir insan dünyaya geldi. Ne kadar şanslıyım. Seni çok seviyorum!" sözleriyle paylaştı.

Çift, Şubat 2025'te ilk çocuklarını kucaklarına aldıktan yaklaşık bir yıl sonra, Aralık 2025'te samimi bir törenle evlendi. Bündchen'in eski eşi Tom Brady'den 13 yaşında Vivian adında bir kızı ve 16 yaşında Benjamin adında bir oğlu var.

Bündchen, verdiği bir röportajda, 44 yaşında bebek sahibi olmanın bir "hediye" olduğunu söylemişti. Ünlü model, "Hayatımın bu döneminde bebek sahibi olmak büyük bir lütuf, çünkü farklı bir yerdeyim. Kanıtlamak zorunda olduğum bir şey yok. Açıkçası, pek de umurumda değil" demişti.

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Bündchen, "Başkalarının görüşleriyle tanımlanmıyorum. Hayatımı nasıl yaşamak istediğimi seçme özgürlüğüne sahip olduğumu düşünüyorum" diye eklemişti.