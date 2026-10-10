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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'un 14'üncü sezonu başlıyor

        'Güldür Güldür Show'un 14'üncü sezonu başlıyor

        Kendisine özgü mizah anlayışı ile seyircilerine kahkaha tufanı yaşatan 'Güldür Güldür Show'un 14'üncü sezon tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 23:17 Güncelleme:
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        'Güldür Güldür Show'un 14'üncü sezonu başlıyor

        SHOW TV ekranlarında televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran, yapımını BKM’nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show'un 14'üncü sezon tanıtımı yayınlandı. Yıllardır sayısız başarıya imza atan, komedinin değişmeyen adresi 'Güldür Güldür Show', merakla beklenen yeni sezon ilk bölümüyle 17 Ekim Cumartesi günü ekrana gelecek.

        Sahnedeki yerini ilk günkü heyecanla alan ekip yeni sezon çekimlerine başlarken, izleyicilerle buluşan tanıtım büyük ilgi gördü. Eğlenceli skeçlerin yer aldığı ve yenilenen logosunun ilk kez görüldüğü ilk tanıtımıyla program, yeni sezona da damga vurmaya hazırlanıyor.

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        'GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW’UN YENİ SEZONDAKİ İLK KONUĞU: MERT FIRAT

        Ekranların sevilen programı yeni sezona özel bir sürprizle merhaba diyor. Yayınlanan tanıtımda dikkat çeken başarılı oyuncu Mert Fırat, yeni sezonun ilk bölümünde 'Güldür Güldür Show' sahnesine konuk oluyor.

        Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

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        'Güldür Güldür Show', 14'üncü sezonuyla 17 Ekim Cumartesi saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.

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        #Güldür Güldür Show
        #Mert Fırat
        #show tv
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