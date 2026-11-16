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        Haberler Müzik Heavy metal efsanesi Judas Priest İstanbul'a geliyor

        Heavy metal efsanesi Judas Priest İstanbul'a geliyor

        Heavy metal tarihinin unutulmaz gruplarından Judas Priest, 17 Temmuz'da İstanbul'daki KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 17:00 Güncelleme:
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        İstanbul'a geliyor

        Heavy metal tarihinin en büyük ve en etkili gruplarından Judas Priest, 17 Temmuz 2027'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Metal müziğin gelişimine yön veren, kendine özgü sound'u ve sahne enerjisiyle kuşaklar boyunca müzisyenlere ve dinleyicilere ilham veren İngiliz efsane, KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak. Biletler 18 Kasım Çarşamba saat 12.00'de satışta olacak.

        1969 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde kurulan Judas Priest, yarım asrı aşan kariyeri boyunca heavy metalin yalnızca müzikal sınırlarını değil, sahne kültürünü ve görsel kimliğini de şekillendiren grupların başında geliyor. Rob Halford'un benzersiz vokali, güçlü gitar riffleri ve grubun karakteristik çift gitar sound'u, Judas Priest'i metal tarihinin en belirleyici isimlerinden biri haline getirdi.

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        "Breaking the Law", "Living After Midnight", "You've Got Another Thing Comin'", "Painkiller" ve "Electric Eye" gibi kuşaklar boyunca hafızalara kazınan şarkılara imza atan grup; British Steel, Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith ve Painkiller gibi klasik albümleriyle heavy metalin kilometre taşlarını oluşturdu. 50 milyonu aşan albüm satışı ve 2022 yılında Rock & Roll Hall of Fame'e kabul edilmesi de grubun müzik tarihindeki ayrıcalıklı yerini tescilledi.

        Heavy metal tarihinin bu unutulmaz grubu, 17 Temmuz'da İstanbul'da, KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlere unutulmayacak bir gece yaşatacak.

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        #konser
        #heavy metal
        #Judas Priest
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