Oscar'lı yıldız Jennifer Lawrence, ekrandaki en kötü öpüşme sahnesini açıkladı. 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bu itirafı Andy Cohen'in sunduğu 'Watch What Happens Live' programının yeni bölümünde yaptı.

Cohen, Lawrence'tan Liam Hemsworth, Bradley Cooper, Josh Hutcherson, Chris Pratt ve Timothee Chalamet gibi oyuncularla olan öpüşme sahnelerini en iyiden en kötüye doğru sıralamasını istedi.

CHRIS PRATT SIRALAMANIN EN SONUNDA

Esprili bir şekilde, "Hepsi çok harikaydı" diyen oyuncu, "En iyiden en kötüye doğru sıralamak gerekirse, en iyisi Josh'tu. Sonra Hemsworth, Cooper, Chalamet, Pratt geliyor" ifadesini kullandı.

REKLAM

Lawrence, 2016'da Chris Pratt ile birlikte rol aldığı bilim kurgu-romantik film 'Uzay Yolcuları'nda (Passengers) öpüşme sahnesi çekmişti. Filmde ikili, yeni bir yuvaya doğru 120 yıllık yolculuğa çıkan bir uzay gemisinde hibernasyondaki binlerce yolcudan ikisini canlandırıyordu. Ancak yolculuk beklendiği gibi gitmiyor ve ikili, planlanandan onlarca yıl önce uyanıyordu.

Ünlü oyuncu, 'Açlık Oyunları'nda da Josh Hutcherson ile birçok kez öpüşmüştü. Ancak film serisinde bir tek Hutcherson ile öpüşmemiş, Liam Hemsworth'le de öpüşme sahnesi çekmişti.

Lawrence, 'Silver Linings Playbook' ve 'Serena' gibi filmlerde Bradley Cooper'ı öpmüştü.

REKLAM

Jennifer Lawrence ile Bradley Cooper, 'Silver Linings Playbook' filminde başrolleri paylaştı

Ünlü oyuncu, 2021 yapımı 'Don't Look Up' filminde Timothee Chalamet'yle öpüşme sahnesi çekmişti.