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        Haberler Magazin Karikatürist Kemal Aratan vefat etti

        Karikatürist Kemal Aratan vefat etti

        Türk mizah ve çizgi roman dünyasının usta isimlerinden Kemal Aratan, 61 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Usta karikatürist vefat etti

        Gırgır, Limon, Avni ve Leman gibi mizah dergilerinde eserleri yayımlanan, Galip Tekin ile birlikte hazırladığı "Vah Vahap Vah" karakteriyle tanınan karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Kemal Aratan, hayata veda etti. Aratan’ın ölüm haberinin ardından sanat ve mizah dünyasından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı.

        9 Nisan 1965'te Kırklareli'nde dünyaya gelen Kemal Aratan, sanat hayatına 1984 yılında Gırgır dergisinde başladı. 1986 yılında Limon dergisinin kuruluşunda yer aldı.

        Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü'nden mezun olan Aratan; Gırgır, Limon, Avni, Dıgıl, Pişmiş Kelle ve Leman gibi mizah dergilerinde çalıştı. Galip Tekin ile birlikte hazırladığı "Vah Vahap Vah" karakteriyle tanındı. Aratan'ın öne çıkan çalışmaları arasında İhtiyatsız Adam, İstedikleri Yere Gidenler, Ottomanya ve Bi Gece Daha bulunuyor. Karikatür ve çizgi roman çalışmalarının yanı sıra senaryo yazımı alanlarında da eğitim verdi.

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