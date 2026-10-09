Keri Russell, sevgilisi Matthew Rhys'in 2026 Emmy Ödülleri'ndeki kabul konuşmalarında kendisine neden teşekkür etmediğine dair sorulara açıklık getirdi.

Geçtiğimiz ay Emmy'de, Matthew 'Widow's Bay'deki rolüyle En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncusu ve 'The Beast in Me'deki rolüyle En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi veya Filmi Erkek Oyuncusu ödüllerini kazandı.

İki kez ödül almak için sahneye çıkan 51 yaşındaki Rhys'in, teşekkür konuşmasında, kendisini desteklemek için salonda bulunan 50 yaşındaki hayat arkadaşından hiç bahsetmemesi garipsendi.

Keri Russell, dün katıldığı bir podcast programında, sevgilisine, kazanması durumunda kendisinden bahsetmemesini söylediğini açıkladı.

Russell, "Törenden birkaç gün önce ona, 'Pekala, en çok neden endişelendiğini söyleyebilir misin?' dedim. O da 'Evet, konuşmak zorunda kalmaktan' dedi. Ben de 'Kesinlikle' dedim. 'Beni yükünden at. Bana teşekkür etmene gerek yok. Beni sevdiğini biliyorum' dedim" şeklinde konuştu.

2013'te 'The Americans' dizisinin setinde tanışıp sevgili olan çiftin bu birliktelikten bir de çocuğu var.

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Rhys, 'Widow's Bay'deki performansıyla Emmy ödülünü kabul ederken biraz telaşlı görünse de, birçok işbirlikçisine, anne babasına, kız kardeşine ve memleketi Galler'e teşekkür etmeyi unutmadı. Ödül töreninden sonra E! News'e verdiği röportajda oyuncu, "Aslında hiçbir şey hazırlamadım, bu yüzden o konuşmayı berbat ettim" itirafında bulundu.

Keri Russell, katıldığı yayında, kendisi ve Matthew Rhys'in, birbirlerine karşı hissettiklerini anladıklarını ve bunu herkese duyurmaya gerek duymadıklarını söyledi.

Matthew Rhys, 2026 Emmy Ödülleri'nde, iki farklı başrol oyunculuğu ödülü kazanarak Emmy tarihine geçti.