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        Haberler Dünyadan Kylie Jenner'ın eski hizmetçisinden suçlama: Beni dolaba kilitlediler, biber gazı sıktılar

        Kylie Jenner'ın eski hizmetçisinden suçlama: Beni dolaba kilitlediler, biber gazı sıktılar

        Kylie Jenner'ın eski çalışanı, hem televizyon yıldızına hem de iki çalışana dava açtı. Çalışan, Jenner'ın dolaplarından birinde mahsur kaldığını, yüzüne yanlışlıkla biber gazı sıkıldığını ve bir köpek tarafından ısırıldığını iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 12:44 Güncelleme:
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        "Beni dolaba kilitlediler"

        Kylie Jenner'ın eski ev çalışanı Dinora Carolina Cabria Amaya, realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Jenner'a dava açtı. Bu, son yedi ay içinde Jenner'a karşı eski bir ev personeli tarafından açılan dördüncü dava oldu.

        Jenner, Nisan 2026'da ayında da eski bir çalışanı tarafından ayrımcılık yapmakla suçlanarak dava edilmişti.

        Jenner'ın eski hizmetçisi, televizyon yıldızının dolaplarından birinde mahsur kaldığını, yüzüne yanlışlıkla biber gazı sıkıldığını ve bir köpek tarafından ısırıldığını iddia etti.

        İŞTEN ÇIKARILDI

        5 Kasım'da açılan davada Kylie Jenner'ın yanı sıra ekibinden Laura Dooley ve Itzel Sibrian da suçlandı. Davada misilleme, engelli ayrımcılığı, haksız işten çıkarma ve çeşitli işçi hakları ihlalleri öne sürüldü.

        Jenner, Haziran 2026'da da "yoğun iş yükünün düşük yapmasına neden olduğunu" iddia eden eski aşçısı tarafından dava edilmişti.

        Yeni şikayete göre Amaya, Mart 2025'ten Şubat 2026'ya kadar Jenner'ın California'daki birçok evinde çalıştı ve ardından işten çıkarıldı. Eski çalışan, Eylül 2025, Ekim 2025 ve belirtilmeyen bir tarihte meydana geldiğini iddia ettiği çeşitli olayları detaylandırdı.

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        "İSTİFA ETMEMİ İSTEDİLER"

        Şikayete göre Amaya, bir başka çalışan Laura Dooley'in "gülüp alay ettiği" sırada bir dolaba kilitlendiğini ve dışarı çıkması için gereken bilginin verilmediğini, bunun da panik atak geçirmesine neden olduğunu söyledi. Eylül 2025'teki olayda ise Amaya, gevşek bir şekilde yerleştirilmiş biber gazı tüpü nedeniyle gözlerine biber gazı sıkıldığını iddia etti.

        Ekim 2025'te, hizmetçi kadın, köpek kulübesini temizlerken köpeklerden birinin kendisini ısırdığını iddia etti, ancak köpeğin kime ait olduğunu söylemedi.

        Amaya ayrıca, bu yaralanmalar hakkında şikayette bulunduğu için diğer personelin kendisine kötü davrandığını belirterek, "Davalılar, istifa etmem için hayatı çekilmez hale getiriyorlardı" dedi.

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        AVUKATLARDAN KARŞILIKLI SUÇLAMA

        Jenner'ın avukatı iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi. Avukat, Amaya'nın davasının diğer üç davayla aynı avukat tarafından yürütüldüğünü belirtti. Jenner'ın avukatı, "Bu avukatın kamuoyunun dikkatini çekerek haksız bir şekilde para kazanmaya çalıştığı açık. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Bu nedenle, bu temelsiz davaları şiddetle savunacağız ve kendi tarafımızın hikayesini anlatmayı dört gözle bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

        Amaya'nın avukatı ise açıklamaya yanıt olarak, amacının hakaret etmek değil, gerçekleri ortaya koymak olduğunu ve tanıtım amaçlı gösteriler değil, kanıtlarla hazırlandıklarını söyledi. Avukat, "Müvekkillerimi sindirme ve susturma girişimleri, onları savunacak birileri olmadan önce işe yaramış olabilir. O günler geride kaldı" şeklinde yanıt verdi.

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        #kylie jenner
        #hizmetçi
        #dava
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