Laçin Ceylan, 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda
Usta oyuncu Laçin Ceylan, 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katıldı. Ceylan, dizide Belgin karakterini canlandıracak
Giriş: 29 Ekim 2026 - 11:58 Güncelleme:
SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna usta oyuncu Laçin Ceylan dahil oldu.
Dizinin yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünde; Kıvılcım’ın halası Belgin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan usta oyuncu, renkli ve güçlü duruşuyla dikkatleri çekecek.
Emekli bir emniyet müdürü olan Belgin, şehir dışından çat kapı gelerek Kıvılcım’ın evindeki çalkantılı olayların tam ortasında yer alacak.
Belgin, hayat dolu, dobra ve esprili mizacıyla Kıvılcım’ın destekçisi olacak.
'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.
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