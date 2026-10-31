Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konser öncesinde Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) Başkanı Bülent Makar ile bir araya geldi. MGD Başkanı Bülent Makar'ın gerçekleştirdiği ziyaret konser öncesinde samimi anlara sahne olurken, şarkıcı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BEN BİLE ŞAŞIRDIM"

Yağışlı havaya rağmen konser alanının dolması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen şarkıcı, "Bugün yağmur var diye kimse gelmez zannediyordum. İnsanların geldiğini görünce şaşırdım. Yağmura rağmen, ıslanacaklarını bile bile gelip sevdikleri bir sanatçıyı izlemeleri beni son derece mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN KALICI İZLER BIRAKMAK"

Açıklamalarına devam eden Kırmızıgül, "Yaptığım şarkılarla birçok insan birbirine aşkını, sevdasını haykırdı. Toplumsal içerikli eserlerimde de insanlar müziğimde farklı bir tat buldu. Ardından sinemayla buluşunca beni başka bir yönümle de tanıdılar. Bizden önceki kuşakta çok değerli sanatçılar vardı ve onları kendimize örnek aldık. Her geçen gün aramızdan birileri eksiliyor. Önemli olan, kalıcı izler bırakmaktır" diye konuştu.

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Yeni kuşak sanatçılar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kırmızıgül, "Herkes çok değerli ve bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yeni kuşağa söyleyecek olumsuz bir sözüm yok. Onlar da başarılı işler yapıyorlar. Önemli olan kalıcı eserler bırakabilmek" dedi.

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"YILLAR SONRA İLK KEZ 'ANNEM ANNEM'İ SÖYLEYECEĞİM"

Şarkıcı, iki yıldır sahnede seslendirmediği 'Annem Annem' şarkısını konserde ilk kez yeniden söyleyeceğini açıkladı. Şarkıyı seslendirirken duygularına hakim olmakta zorlanabileceğini belirten Kırmızıgül, "İki yıldır bu şarkıyı okumuyordum. Sahnede söylersem tıkanıp kalacağımı biliyordum. Bu yüzden cesaret edemedim. Ancak bugün ilk defa seyircinin karşısında okuyacağım. Provalarda çok fazla duyguya girmedim ama bu akşam duygusal anlar yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

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"HİÇ KİMSE KİMSENİN VELİAHTI OLMAZ"

Müzik dünyasında kendisinden sonra yerini doldurabilecek bir isim olup olmadığı sorulan Kırmızıgül, "Bu, Türkiye'de geçmişten beri süregelen boş bir hikâye. Hiç kimse kimsenin veliahtı olmaz. Herkesin kendine özgü bir yeri ve sevenleri vardır. Her sanatçının doldurulamaz bir yeri var. O boşluğu kimse dolduramaz" şeklinde konuştu.

MÜZİSYENLERE YEŞİL PASAPORT ÇAĞRISI

Türkiye'de milyonlarca müzisyen bulunduğunu belirten Kırmızıgül, sanatçıların emeklilik hakkına sahip olması gerektiğini savundu. Yıllarca insanları eğlendiren, düşündüren ve mutlu eden müzisyenlerin emekliliğinin doğal bir hak olduğunu ifade eden sanatçı, yeşil pasaport konusunda da dikkat çekici bir çıkış yaptı. Devlet sanatçılarına yeşil pasaport verildiğini hatırlatan Kırmızıgül, vergisini ödeyen milyonlarca müzisyenin de bu haktan yararlanması gerektiğini dile getirdi.

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Son dönemde sosyal medya fenomenlerinin dizilerde rol almasıyla ilgili tartışmalar hakkında da konuşan Mahsun Kırmızıgül, "İsteyen istediğini yapabilir. Özgür bir dünya. İnsanlar içlerinden ne geliyorsa onu yapsınlar" diyerek sözlerini tamamladı.