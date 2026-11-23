Meryem Uzerli, 2012 yılından bu yana gönülden destek verdiği Koruncuk Vakfı’ndaki kız çocuklarıyla yeniden bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen, sohbet eden ve onların heyecanına ortak olan Uzerli, samimi ve neşe dolu anlar yaşadı.

Ziyareti boyunca çocukların çalışmalarını ilgiyle inceleyen, onlarla oyunlara katılan ve bol bol sohbet eden oyuncu, yıllardır sürdürdüğü desteğiyle çocukların hayatına dokunmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

47 YILDIR ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN

1979 yılından bu yana çocukların haklarını korumak ve onlara güvenli bir gelecek sunmak için çalışan Koruncuk Vakfı, özellikle temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarına destek oluyor. Sevgi, güven, saygı ve sorumluluk değerleriyle çalışmalarını sürdüren vakıf, çocukların eğitimlerini kesintisiz devam ettirebilmeleri, özgüvenli ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için kalıcı çözümler üretiyor.

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Meryem Uzerli’nin yıllardır devam eden desteği ise Koruncuk Vakfı’nın bu değerli misyonuna dikkat çekerek daha fazla çocuğun geleceğine umut olma çağrısını güçlendiriyor.