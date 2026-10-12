'Muhtemel Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk'ın, perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde saklanan sırlar bir bir gün yüzüne çıkarken gerilim ve duygusal hesaplaşmalar giderek büyüyor.

Yayınlanan tanıtımda; Tolga, Ali’nin babası olduğu gerçeğini kendisinden saklayanlardan hesap sormaya hazırlanırken Özlem, sır perdesinin aralanmasından korkuyor. Defne’nin öncülüğünde raporun peşine düşen Melis ve Yiğit, herkesi sarsacak gerçeğe ulaşmak için harekete geçiyor. Tüm bu gerilimin ortasında Kadir ve Defne arasında yaşanan duygusal anlar, ikilinin en zor anlarda bile birbirlerinden vazgeçmeyeceğini bir kez daha ortaya koyuyor.

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'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.