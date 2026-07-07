Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden merakı artıran ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 21:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bu kadın kim?"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden merak dozunu yükselten ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın 4'üncü Bölüm 2'nci Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Defne, Kadir ve Tolga'yı karşı karşıya getiren büyük sırrın peşine düşüyor.

        Gizemli kadının kim olduğunu öğrenmeye kararlı olan Defne, Kadir'in evini drone ile izlemeye çalışırken, Kadir'in drone'u düşürmek için verdiği mücadele eğlenceli anlara sahne oluyor. Kadir'in, Defne'nin evine, "Hayırlı bir işe geldik" sözleri heyecanı artırırken, ikili arasında yaşanacaklar yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.

        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaşta iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        - İş yerinden yükselen alev ve dumanlar- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları Beşiktaşta iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü (AA)

        #show tv
        #muhtemel aşk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        Ankara'da NATO resepsiyonu
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Zirve Swap beklentisi
        Zirve Swap beklentisi
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Arjantin'den tarihi geri dönüş!
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Kartal, Nübel'e kavuştu!
        Kartal, Nübel'e kavuştu!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Neymar başladığı yerde milli takımı bıraktı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı