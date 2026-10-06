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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'tan yeni bölüm tanıtımı

        'Muhtemel Aşk'tan yeni bölüm tanıtımı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 22:54 Güncelleme:
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        "Sen benim babamsın!"

        SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan dizisi 'Muhtemel Aşk', Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde sırların açığa çıktığı ve duygusal hesaplaşmaların yaşandığı anlara sahne oluyor.

        Yayınlanan tanıtımda Tamer ve Defne Amerika uçağına binmişken Kadir’in uçağı basarak ikiliyi durdurması gerilimi yükseltiyor.

        Defne’nin bir sabah çevresindekilere Kadir’i sevdiğini söylemesi ise herkesi şaşkına çeviriyor.

        Tolga ve Özlem’in nikah töreni yaklaşırken DNA testinin sonucunun Ali’nin eline geçmesiyle dengeler bir anda değişiyor.

        Tanıtımın nefes kesen finalinde Ali, nikah masasına giderek Tolga’ya “Bulmacayı çözdüm, sen benim babamsın” sözleriyle herkesi şoke ediyor. Bir anda buz kesen gecede tüm gözler Ali’ye çevrilirken, ortaya çıkan gerçeğin ardından yaşanacaklar büyük merak uyandırıyor.

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        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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        #muhtemel aşk
        #show tv
        #dizi
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