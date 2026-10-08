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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Muhtemel Aşk', heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        Nikah masasında gerçekler ortaya çıkıyor!

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda; Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Muhtemel Aşk'ın 17'nci bölümünde; Kadir, Defne’nin Paris’e gitmesini engellemek için uçağa kadar peşinden giderken, ikilinin arasında patlayan kıskançlık krizi herkesi şaşırtacak bir noktaya ulaşır. Ancak onları bekleyen asıl sınav Güliz’in habersiz ziyareti olur. Güliz’in verdiği son karar, Kadir ve Defne’nin hayatını tamamen değiştirecektir. Kader’in Ali’ye gönderdiği gizemli doğum günü hediyesi ise yıllardır saklanan büyük bir sırrın kapısını aralar. Kadir ve Defne geçmişleriyle yüzleşirken, Tolga’nın hayatını altüst edecek gerçek de ortaya çıkmak üzeredir. Tam herkes yeni bir başlangıcın eşiğine gelmişken, Özlem ve Tolga’nın düğününde Ali’nin çözdüğü bir bulmaca dengeleri değiştirir. Nikah masasında herkesi darma dağın eden tek şey, herkesin içinde Ali’nin gerçeği söylemesidir.

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        'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #muhtemel aşk
        #dizi
        #show tv
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