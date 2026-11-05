'Muhtemel Aşk' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Muhtemel Aşk' dizisinin kadrosunda; Ayça Ayşin Turan (Defne), Ekin Koç (Kadir), Feyyaz Şerifoğlu (Tolga), Cansel Elçin (Levent), Evrim Doğan (Mine), Hayal Köseoğlu (Melis), Müge Bayramoğlu (Özlem), Ege Erkal (Yiğit), Bahtiyar Memili (Selim), Melis Minkari (Zeynep), Selen Domaç (Suzan), Melisa Berberoğlu (Leyla), Tugay Erdoğan (Yavuz) ve Özgür Berber (Oğuz) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Muhtemel Aşk'ın 20'nci bölümünde; sekiz yıl sonra Kader’in dönüşü, Emindağ ailesinde sevinç kadar büyük bir yüzleşmeyi de beraberinde getirir. Saklanan sırlar bir bir açığa çıkarken Özlem’in itirafı ve Defne’nin ailesiyle yaşadığı kırgınlık, herkesin hayatını yeniden şekillendirir.

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Kader’in geçmişle hesaplaşmak için topladığı aile, yıllardır konuşulmayan gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Kadir ile Defne ise sonunda aşklarını ailelerinin önünde kutlamaya hazırlanır. Ancak Kader’in dönüşünün ardında hâlâ açıklanmayan bir sır vardır. Herkese yeni bir başlangıç vadeden bu kavuşma gecesi, beklenmedik bir gelişmeyle yeniden büyük bir endişeye dönüşecektir.

'Muhtemel Aşk', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV’de!