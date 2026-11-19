Murat Boz'dan 'Dönemem'
Murat Boz, yeni şarkısı 'Dönemem'i müzikseverlerle buluşturuyor
Giriş: 19 Kasım 2026 - 09:47 Güncelleme:
Şarkıcı Murat Boz, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni teklisi 'Dönemem'i yarın dinleyicilerin beğenisine sunuyor. Şarkının düzenlemesi ve yaylı orkestrasyonunu Erhan Bayrak üstlenirken, akustik ve naylon gitarlarda Caner Güneysu, yaylılarda İstanbul Strings yer alıyor. Mix ve mastering çalışması ise IMS Mix Mastering'den Celil Yavuz imzası taşıyor.
Video klibin yönetmen koltuğunda Murat Joker otururken, kapak fotoğrafı Emre Güven tarafından çekildi. Çalışmanın grafik tasarımını ise Alper Erişir hazırladı.
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