İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada Melis Sandal'ın "4 milyar 316 milyon TL'yi geri kazanım hesaplarına aktardığı" iddia edildi. Melis Sandal konuyla ilgili açıklama yaptı.

Melis Sandal şu ifadelere yer verdi: Haberlerde iddia edildiği gibi 4 milyar 316 milyon TL'nin geri kazanım hesaplarına aktarılması söz konusu değildir. TMSF tarafından şahsıma ait fon yatırımlarından elde edilen ve iade kapsamında hesaplanan stopaj sonrası toplam 1 milyar 570 milyon 504 bin 365 TL'nin tamamı, 27 Ekim 2026 tarihinde TMSF'ye iade edilmiştir. Elde edilmiş gerçek kâr tutarı budur. Söz konusu iade, herhangi bir suçlamayı kabul ettiğim için değil, SPK denetimine tabi fonlarda usulsüzlük iddiaları bulunması nedeniyle bu fonlardan elde ettiğim kazancı üzerimde tutmak istemediğim için gerçekleştirilmiştir. Gerçek iade tutarı ve ödeme tarihi resmî dekontlarla sabitken, şahsım hakkında gerçeği yansıtmayan milyarlarca liralık rakamların kamuoyuna sunulmasını kabul etmiyorum. Gazetecilik, doğrulanmamış rakamları sansasyonel başlıklarla paylaşmak değil, kamuoyuna doğru ve teyit edilmiş bilgi aktarmaktır.