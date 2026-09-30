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        Haberler Magazin Mustafa Sandal'dan fon açıklaması

        Mustafa Sandal'dan fon açıklaması

        Mustafa Sandal, eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkındaki soruşturmayla ilgili konuştu. Sandal, "Herhangi bir fona dahlim olmamıştır. Tek gelir kapım müzik olmuştur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 23:58 Güncelleme:
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        Mustafa Sandal'dan fon açıklaması

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup'un mal varlığına el konulmuş ve iki isim hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

        "BAŞKA BİR GELİR KAPIM YOKTUR"

        Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ankara konserinde sevenleriyle bir araya gelen Mustafa Sandal, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sandal, "Benim hiçbir şekilde asla ve kata fon alışım, satışım, herhangi bir fona dahlim olmamıştır. Bunu gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Benim 33 yıldan beri tek gelir kapım, sizlerin takdiri sayesinde müzik olmuştur. Başka bir gelir kapım yoktur. Eğer hızlı şekilde bir yerlere varma niyetinde olsaydım, 33 yılımı sizinle bu ilişkiyi kurmaya harcamazdım" ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal'ın da soruşturma başlamadan önce Dubai'den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Sandal, söz konusu iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

        "HİÇBİR ORTAK İŞİMİZ OLMAMIŞTIR" DEMİŞTİ

        İddiaları yalanlayan Sandal, "Melis ile karı-koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur. Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var. Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor" demişti.

        Sandal ayrıca, olayların ilk gündeme geldiği gün yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlar; Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir" sözleriyle kendisini savunmuştu.

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        Fotoğraflar: İHA, DepoPhoto, Instagram

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