Oğluna şiddet uygulamakla suçlanan Halle Berry'yi kızı savundu

Halle Berry'nin 12 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşi Olivier Martinez tarafından suçlanıyor. Kızı Nahla Aubry, annesini mahkemede savundu.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne sunulan bir beyana göre, Berry'nin eski erkek arkadaşı Gabriel Aubry'den olan kızı Nahla, annesini "sevgi dolu ve özverili bir ebeveyn" ve "gerektiğinde katı olabilen" biri olarak tanımladı.

18 yaşındaki Nahla, mahkemeye sunduğu beyanda, oyuncu annesinin 12 yaşındaki küçük kardeşi Maceo Martinez'e fiziksel şiddet uyguladığına hiç şahit olmadığını söyleyerek, "Annemin Maceo'ya vurduğunu, tokat attığını, boğduğunu, tuttuğunu veya herhangi bir şekilde fiziksel şiddet uyguladığını hiç görmedim" diye yazdı.

Nahla ayrıca, "Annemin Maceo'nun boynuna ellerini doladığını, onu boğmaya çalıştığını, nefes almasını engellediğini veya kendisine yöneltilen iddialara uzaktan bile benzeyen herhangi bir davranışta bulunduğunu hiç görmedim" diye ekledi.

Nahla, hayatının büyük bir bölümünde Maceo ile birlikte yaşadığını, zamanının bir kısmını Berry'nin evinde, bir kısmını da babası Aubry'nin evinde geçirdiğini, yakın zamanda ise üniversiteye gitmek için California'dan Massachusetts'e taşındığını söyledi.

60 yaşındaki annesi Berry'yi anlatırken, "Hep bana zaman ayıran ve benim için önemli olan şeylere öncelik veren ilgili bir anne" diyen Nahla, annesinin Maceo için de aynı şeyi yaptığını gözlemlediğini sözlerine ekledi.

Annesi için, “Maçlarına geldi, onu antrenmanlara ve turnuvalara götürdü, eğitimini destekledi” diyen Nahla, “Başarılarımızı kutluyor, zorluklarda bize destek oluyor ve ona ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızda oluyor” ifadesini kullandı.

“Annem sevgi dolu ve özverili bir anne. Gerektiğinde katı olabiliyor ve çocuklarının kurallara uymasını ve saygılı olmasını bekliyor. Aynı zamanda sıcakkanlı, destekleyici ve hayatımıza derinden dahil bir anne" diyen Nahla ayrıca, "Onun ebeveynlik tarzında hiçbir zaman istismara yönelik bir şey gözlemlemedim" vurgusunu yaptı.

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Nahla, Martinez'in Berry'ye yönelttiği bir diğer iddiayı da reddederek, annesinin "ırkçı duyarsızlık içeren veya ırkçı söylemlerde bulunduğunu" hiç duymadığını söyledi.

"Annem melez, ben melezim ve Maceo da melez" diyen genç kız, "Hayatım boyunca annem ikimize de kim olduğumuzu kabullenmeyi, farklılıklarımızı takdir etmeyi ve her kökenden insana saygı duymayı öğretti" ifadesini kullandı.

Nahla, Maceo ile en son 29 Eylül'de, Berry onu okula götürürken konuştuğunu söyledi. Telefon görüşmesini hoparlörden yaptıklarını ve üniversite deneyimi hakkında konuştuklarını, Maceo'nun mutlu göründüğünü ve hiçbir şeyden dolayı üzgün görünmediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Halle Berry’nin 2016 yılında boşandığı Fransız oyuncu Olivier Martinez, Los Angeles'taki bir aile mahkemesine başvurarak Berry'nin oğulları Maceo'ya şiddet uyguladığını öne sürdü. İddialara göre 26 Eylül'de evde bir video oyunu yüzünden tartışma çıktı ve Berry, çocuğuna "Aptal gibi görünüyorsun" diyerek fiziksel şiddette bulundu.

Çocuğun güvenliğini gerekçe göstererek acil koruma talep eden Martinez'in başvurusunu değerlendiren mahkeme, Halle Berry hakkında geçici uzaklaştırma kararı verdi.

Berry'nin avukatı Marina Beck, People dergisine yaptığı yazılı açıklamada suçlamaları kesin bir dille yalanladı. Bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu, kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını ve müvekkilinin derin bir üzüntü duyduğunu belirten avukat, Berry'nin oğlunun psikolojik sağlığı için hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.