'Organize İşler: Karun Hazinesi'nin galası gerçekleşti

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Organize İşler: Karun Hazinesi'nin galasında oyuncular, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz Erdoğan, Rıza Kocaoğlu, Ezgi Mola, Bensu Soral ve Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Uraz Kaygılaroğlu yeni projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Erdoğan, 2005 yılında başlayan 'Organize İşler' serüveninin yeni projeyle devam ettiğini belirterek, bu yapımda çok renkli ve karakterli bir kadronun bir araya geldiğini söyledi. Erdoğan, seyircinin sevdiği karakterlerle karşılaşacağını ifade ederken yeni filmin şimdiye kadarki en eğlenceli 'Organize İşler' olabileceğini dile getirdi. Yeni hikayenin önceki yapımlardan farklı olduğunu da vurguladı.

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Rıza Kocaoğlu, Yılmaz Erdoğan ve Uraz Kaygılaroğlu

Serinin ilk filminden bu yana 'Organize İşler' dünyasının içinde yer alan Rıza Kocaoğlu ise ilk filmin 2004 yılında çekildiğini, 2005 yılında yayınlandığını söyledi. O dönem Yılmaz Erdoğan'ın kendilerini Tophane'ye gönderdiğini anlatan Kocaoğlu, yıllardır devam eden dostluklarına da değindi. Oyuncu, "Organize İşler' dünyası çok eğlenceli bir dünya, suçu övmeyen, suçla güzel bir şekilde, zeki bir şekilde dalga geçen bir dünya" dedi. Kocaoğlu, serinin devam etmesini umduğunu da söyledi.

İlk filmde 2005 yılında yer alan Ezgi Mola, 'Organize İşler'in kendisi için çok özel bir yerde olduğunu ifade etti. Mola, ilk film döneminde kamera arkasında da çalıştığını ve harçlığını çıkarmak için emek verdiğini anlattı. Yılmaz Erdoğan'ın kendilerine bu fırsatı verdiğini belirten oyuncu, yıllar içerisinde birlikte çalıştığı genç ekip arkadaşlarının gelişimini görmenin kendisi için ayrı bir gurur olduğunu söyledi.

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Ezgi Mola

'Organize İşler'de ikinci kez yer alan Bensu Soral da yapımın seri formatında olmasının karakterlerin kişisel dünyalarına daha fazla girme imkanı sunduğunu söyledi. Soral, böyle bir ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kıyafetiyle ilgili konuşulduğu sırada Yılmaz Erdoğan'ın Soral için, "Bensu'yu bu film için yapay zekâyla yaptık" sözleri ise gülüşmelere neden oldu.

Bensu Soral

"BENİM İÇİN ÇOK HEYECANLI BİR YIL OLUYOR"

Uraz Kaygılaroğlu, Uzun süredir birlikte çalışan bir ekibin içerisine dahil olmanın kendisi için başlangıçta heyecan verici olduğu kadar zor da olduğunu belirten Kaygılaroğlu, sete gittikten sonra bu endişelerinin ortadan kalktığını söyledi. Yılmaz Erdoğan'la çalışmanın yanı sıra Cem Yılmaz'la da aynı dönemde projelerde yer alan oyuncu, "Benim için çok heyecanlı bir yıl oluyor. Bir yandan Yılmaz Erdoğan, bir yandan Cem Hoca ile..." sözleriyle yaşadığı yoğun döneme dikkat çekti.

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"BU, YEPYENİ BİR HİKÂYE"

Demet Akbağ, yeni yapımla ilgili açıklamalarda bulundu. Akbağ, filmin önceki 'Organize İşler' yapımlarının devamı olmadığını belirterek tamamen yeni bir hikâye anlatıldığını söyledi. Filmin kadrosunun da farklı karakterlerle şekillendiğini ifade eden Akbağ, hikâyenin dizi formatına oldukça uygun ilerlediğini dile getirdi. Yeni karakterlerin seyirci tarafından daha yakından tanınacağını belirten usta oyuncu, 'Organize İşler”' dünyasının dizi formatıyla birlikte bambaşka bir hale dönüştüğünü söyledi. Akbağ, yapımın eğlenceli bir komedi ve aksiyon işine dönüştüğünü belirterek sözlerini 'Herkese iyi seyirler' diyerek tamamladı.