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        Haberler Dünyadan Son dakikada konserini iptal eden Rod Stewart'a Dünya Kupası tepkisi

        Son dakikada konserini iptal eden Rod Stewart'a Dünya Kupası tepkisi

        Konsere 40 dakika kala gösteriyi iptal eden Rod Stewart, ertesi gün Dünya Kupası maçını seyrederken görülünce hayranlarını kızdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'na koştu, tepki çekti

        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rod Stewart, sağlık sorunları nedeniyle konserini iptal ettikten kısa bir süre sonra Dünya Kupası maçının tribünlerinde görünmesiyle hayranlarını kızdırdı.

        81 yaşındaki sanatçı, cuma gecesi ABD'nin San Diego şehrinde sahne alacaktı, ancak sahneye çıkmasına 40 dakika kala konseri iptal etmişti.

        Rock efsanesi, bir gün sonra oğulları ve eşiyle birlikte Dünya Kupası maçında İskoçya'yı desteklerken görüldü. İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 yendiği ve on yıllar sonra ilk Dünya Kupası zaferini elde ettiği maçı izlemek için Stewart, California'dan Boston'a özel jetle gitmişti.

        Stewart'ın 'One Last Time' adlı veda turnesi ekibinden cuma günü yapılan resmi açıklamada, sanatçıya larenjit teşhisi konulduğu ve bu nedenle sahneye çıkamayacağı belirtildi.

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        Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: Rod Stewart, etkinlik mekanına gitti ve performans sergilemek için her türlü çabayı gösterdi, ancak doktorunun tavsiyesi ve larenjite yol açan akut bir solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulmasının ardından, bu akşam sahneye çıkamayacak.

        Stewart daha sonra kendi yaptığı sosyal medya paylaşımında hayranlarından özür diledi ve performans sergilemesi planlanan sahnenin söküldüğünü belirtti.

        "Tedaviden sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum ama sesim düzelmedi. Çok hayal kırıklığına uğradım ve hayranlarıma verdiğim rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür diliyorum" diyen sanatçı, "Bu akşam gösterinin gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yaptım, ancak maalesef mümkün olmadı. Yeniden planlamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadesini kullandı.

        Ertesi gün Boston maçına giderken uçakta oğullarıyla birlikte İskoçya Milli Takımı için tezahürat yaptığı bir video paylaşan Stewart'ın bu görüntüsü, hayranlarının, bir önceki gece neden sahne almadığını sorgulamasına neden oldu.

        Sanatçının mesajının altına, Stewart'ın duyarsızlığına karşı hayal kırıklığını dile getiren hayran yorumları yağdı. Birçok kişi, iptal edilen konser için saatlerce yolculuk yaptığını belirterek öfkesini dile getirdi.

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        #Rod Stewart
        #Dünya Kupası
        #konser
        #iptal
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