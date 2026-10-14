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        Haberler Magazin Serkan Kaya: Oyuncular da şarkı söyleyebilir

        Serkan Kaya: Oyuncular da şarkı söyleyebilir

        Serkan Kaya, arabesk müziğin yükselişinden oyuncuların şarkıcılık yapmasına, 2020'de hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş ile arasında geçen bir diyaloğa dair açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 08:34 Güncelleme:
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        "Oyuncular da şarkı söyleyebilir"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 8 yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelen şarkıcı Serkan Kaya, konser öncesinden basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaya, "Evet, farkındayım. Biraz uzun ara verdik ama bu akşam bu arayı kapatacağız" dedi.

        Son dönemde arabesk müziğe olan ilginin artması hakkında da konuşan Kaya, arabeskin Türk kültüründeki yerine dikkat çekti. Şarkıcı, Bizim Türk temel kültürümüzde arabesk var. Arabesk müzik her zaman yükselişte olan bir türdür" diyerek bu müziğin toplumdaki güçlü karşılığını vurguladı.

        Son dönemde oyuncuların müzik dünyasına adım atması ve şarkı söylemesiyle ilgili görüşleri sorulan Serkan Kaya, "Eğer toplum beğeniyorsa ben bir şey diyemem. İnsanlar beğeniyorsa oyuncular da şarkı söyleyebilir" yanıtını verdi.

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        2020 yılında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş'ı da yad Serkan Kaya, Yerlitaş ile arasında geçen özel bir diyaloğu paylaştı. Yerlitaş'ın bir dönem kendisine, "Sen siyah giy, siyah sana çok yakışıyor" dediğini anlatan şarkıcı, bu tavsiyenin ardından siyah giyinmeyi biraz abarttıklarını dile getirdi.

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        #SERKAN KAYA
        #şarkıcı
        #Nur Yerlitaş
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