'Sevdan Bir Ateş'in yeni tanıtımı yayınlandı

SHOW TV’de ekranlara gelen CNP Film imzalı 'Sevdan Bir Ateş’in yeni tanıtımında Mirza, Leyla’ya “Burada kök salacaksın, benimle birlikte” diyerek kucak açıyor. Leyla ve küçük Hüma’yla kurduğu aile tablosu Destan’ı öfkelendirirken, beklenen DNA testinin yaratacağı panik ve konağın karanlık sırları da gün yüzüne çıkıyor.

Vuslat, Leyla’yı geçmişteki cinayetle ilgili bir sırla tehdit ediyor. Ancak gömdüğü yerde silahı bulamayınca büyük bir şok yaşıyor. Tanıtımın finalinde Leyla, Mirza ve Hüma’nın el ele konağa dönüşü, Vuslat ve Destan’ı şaşkına çeviriyor.

'Sevdan Bir Ateş' Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de!