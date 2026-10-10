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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş'in yeni tanıtımı yayınlandı

        'Sevdan Bir Ateş'in yeni tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin reytinglere damgasını vuran dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 6'ıncı bölümünden yeni fragman paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 23:02 Güncelleme:
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        'Sevdan Bir Ateş'in yeni tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV’de ekranlara gelen CNP Film imzalı 'Sevdan Bir Ateşin yeni tanıtımında Mirza, Leyla’ya “Burada kök salacaksın, benimle birlikte” diyerek kucak açıyor. Leyla ve küçük Hüma’yla kurduğu aile tablosu Destan’ı öfkelendirirken, beklenen DNA testinin yaratacağı panik ve konağın karanlık sırları da gün yüzüne çıkıyor.

        Vuslat, Leyla’yı geçmişteki cinayetle ilgili bir sırla tehdit ediyor. Ancak gömdüğü yerde silahı bulamayınca büyük bir şok yaşıyor. Tanıtımın finalinde Leyla, Mirza ve Hüma’nın el ele konağa dönüşü, Vuslat ve Destan’ı şaşkına çeviriyor.

        'Sevdan Bir Ateş' Çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Sevdan Bir Ateş
        #show tv
        #dizi
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