'Sevdan Bir Ateş'te şömine başında duygusal yakınlaşma

SHOW TV’de ekranlara gelen, CNP Film imzalı 'Sevdan Bir Ateş'in yeni tanıtımında Mirza'nın yarasını saran Leyla'yla aralarındaki mesafe biraz daha kapanıyor. Sezonun iddialı yapımı 'Sevdan Bir Ateş'in çarşamba günü yayınlanacak 6'ncı bölümünden yeni bir ön izleme sahnesi paylaşıldı. Şömine ateşinin başında yaşananlar, Mirza ve Leyla arasındaki duygusal yakınlaşmayı gözler önüne seriyor. Omzundaki yarayla tek başına ilgilenmeye çalışan ancak zorlanan Mirza’yı gören Leyla, “Zorlanıyorsun işte, bırak” diyerek ona yardım ediyor. Leyla’nın şefkatle Mirza’nın yarasını sardığı ve ikilinin göz göze geldiği anlar, yeni bölümde yaşanacak duygusal gelişmelerin sinyalini veriyor.

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İşte 'Sevdan Bir Ateş'in 6'ncı Bölüm Ön İzlemesi;

'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00’de SHOW TV’de!