'Sevdan Bir Ateş'te usta isimler buluştu

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekimleri süren dizide Murat Ünalmış ve Özge Özacar’a; Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan eşlik ediyor.

Dizinin konuk oyuncu kadrosunda ise Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci gibi değerli isimler yer alıyor.

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'Sevdan Bir Ateş', güçlü duygular, büyük yüzleşmeler ve sürprizlerle örülü hikâyesiyle 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak.