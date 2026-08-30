'Sevdan Bir Ateş'te usta isimler buluştu
SHOW TV'nin CNP Film imzalı yeni dizisi 'Sevdan Bir Ateş', iddialı hikâyesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ı başrollerde ilk kez buluşturan dizi, usta isimlerle genç yetenekleri aynı hikâyede bir araya getiriyor
Giriş: 30 Ağustos 2026 - 13:43 Güncelleme:
Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekimleri süren dizide Murat Ünalmış ve Özge Özacar’a; Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan eşlik ediyor.
Dizinin konuk oyuncu kadrosunda ise Soydan Soydaş, Sermet Yeşil ve Süreyya Kilimci gibi değerli isimler yer alıyor.
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'Sevdan Bir Ateş', güçlü duygular, büyük yüzleşmeler ve sürprizlerle örülü hikâyesiyle 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak.
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