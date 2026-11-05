Sinan Özen trafik kazası geçirdi
Tokat'ta verdiği konserin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan Sinan Özen, Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi. Özen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Giriş: 05 Kasım 2026 - 09:55 Güncelleme:
3 Kasım'da Tokat'ta sahne alan Sinan Özen, konserin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Özen'in içinde bulunduğu araç, otoyolda Sakarya gişelerinde kazaya karıştı.
Sanatçının menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaza sonrası araçların fotoğraflarını paylaşan Hızır Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.
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