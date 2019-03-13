Ünlülerin eski fotoğrafları

Giriş: 07.10.2016 - 10:51 | Güncelleme:  

  • 1Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    1|297

    Oyuncu Pelin Karahan, 4 yaşındaki pozunu, "Kuğulu park... Ankara... çocukluğum. İkinci fotoğraf aynı yerde minik Pelin. 30 yıl öncesi..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • 2Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    2|297

    Karahan'ın çocukluk fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

  • 3Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    3|297

    Oyuncu Bige Önal çocukluk yıllarına ait fotoğrafını yayınladı.

  • 4Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    4|297

    Meslektaşı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşayan oyuncu son olarak 'Bozkır' dizisinde rol almıştı.

  • 5Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    5|297

    Usta oyuncu Nevra Serezli yıllar önce merhum eşi Metin Serezli ile nikahlarında çekildikleri bir kareyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

  • 6Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
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    Serezli paylaşımına, "En mutlu günüm" notunu düştü. 

  • 7Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    7|297

    Oyuncu Begüm Kütük sosyal medya hesabı üzerinden 90'lı yıllardan bir karesini paylaştı. 

  • 8Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    8|297

    Kütük paylaşımına, "1995 Kızlaaaaar bakın ne buldum. Ortaokul kep giyme törenimiz. Buluşup bu pozu tekrarlasak ya... Öperim hepinizi" notunu düştü. 

  • 9Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    9|297

    Ümit Karan

  • 10Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    10|297

    Ümit Karan

  • 11Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    11|297

    Ata Demirer

  • 12Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    12|297

    Ata Demirer

  • 13Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    13|297

    Ata Demirer

  • 14Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    14|297

    Perran Kutman

  • 15Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    15|297

    Perran Kutman

  • 16Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    16|297

    Bülent Emrah Parlak

  • 17Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    17|297

    Bülent Emrah Parlak

  • 18Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    18|297

    Doğa Rutkay

  • 19Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    19|297

    Doğa Rutkay

  • 20Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    20|297

    Tuğba Özay

  • 21Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    21|297

    Tuğba Özay ve Beyaz

  • 22Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    22|297

    Berdan Mardini

  • 23Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    23|297

    Berdan Mardini

  • 24Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    24|297

    Yeşim Salkım

  • 25Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    25|297

    Yeşim Salkım

  • 26Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    26|297

    Ezgi Mola

  • 27Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    27|297

    Ezgi Mola

  • 28Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    28|297

    Ezgi Mola

  • 29Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    29|297

    Ceyda Düvenci

  • 30Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    30|297

    Ceyda Düvenci

  • 31Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    31|297

    Ceyda Düvenci

  • 32Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    32|297

    Ceyda Düvenci

  • 33Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    33|297

    İpek Tanrıyar

  • 34Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    34|297

    Mine Tugay

  • 35Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    35|297

    Mine Tugay

  • 36Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    36|297

    Mine Tugay

  • 37Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    37|297

    Mine Tugay

  • 38Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    38|297

    Selin İmer

  • 39Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    39|297

    Selin İmer

  • 40Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    40|297

    Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını yayınladı.

  • 41Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    41|297

    Üstündağ, siyah beyaz fotoğrafı "Mersin 1980" notuyla paylaştı...

  • 42Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    42|297
  • 43Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    43|297
  • 44Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    44|297

    Ünlü gurme Vedat Milor, Galatasaray Lisesi yıllığını paylaştı.

  • 45Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    45|297

    Yıllıkta, "En başlıca özelliklerinden biri de çenesidir. Yemekhaneden en son çıkandır" sözleri dikkat çekti. 

  • 46Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    46|297

    Milor'ün bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

  • 47Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    47|297

    Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

  • 48Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    48|297

    Aksoy, paylaşımına "Küçükken sarışındım desem?" notunu düştü.

  • 49Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    49|297

    Oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • 50Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    50|297

    Ünlü oyuncu, paylaşımına "Kolej günleri..." notunu düştü. Canova'nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

  • 51Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    51|297

    Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian çocukluk fotoğrafını paylaştı. 

  • 52Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    52|297

    Ünlü yıldız paylaşımına, "Bugünü hatırlıyorum. San Diego’da büyükannem ve dedemleydim. Büyükannem kendi dükkanından bana bu kıyafeti almıştı. Ve durup fotoğraf çekilmişti. Çünkü büyükanne ve büyükbabalar böyle yapar" notunu düştü.

  • 53Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    53|297

    Ünlü sanatçı Erol Evgin, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

     

  • 54Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    54|297

    Evgin paylaşımına, "Moda İlkokulu... Bu fotoğrafta beni bulabildiniz mi?" notunu düştü. 

  • 55Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    55|297

    Ünlü şarkıcı Ayla Çelik ilkokul yıllarından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 

  • 56Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    56|297

    Çelik fotoğrafına, "Beni tanıyabilen var mı?"notunu düştü. 

  • 57Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    57|297

    Ünlü modacı Cemil İpekçi okul yıllarına ait fotoğrafını yayınladı.

  • 58Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    58|297

    Ünlü modacı yayınladığı kareye bu düştü:

    Şişli Koleji Lise 1… Yanımdaki o zamanki en samimi arkadaşım Yavuz… Önümüzde oturan küçük hanımlarda okulun güzelleri. Onların isimlerini unuttum. Kimbilir bu fotoğraftaki herkes nerelerde. Çoğunun torunu bile vardır. O günleri hala unutamıyorum...

  • 59Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    59|297

    İskender Paydaş, kardeşi ve Kayahan ile çekilmiş eski fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 60Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    60|297

    Paydaş'ın "Sene 1994, kardeşim Zafer Paydaş ve manevi babam Kayahan ile bir İstanbul hatırası…" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

  • 61Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    61|297

    İskender Paydaş

  • 62Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    62|297

    İskender Paydaş

  • 63Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    63|297

    İskender Paydaş

  • 64Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    64|297

    Teoman, 13. yaşında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 65Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    65|297

    Teoman, o paylaşımına, "Yaş 13... Büyüyünce Elvis olacağım" notunu düştü. Ünlü şarkıcının o paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

  • 66Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    66|297

    Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan İbrahim Büyükak bu fotoğrafını 'Hayatımın bir dönemini leylek olarak geçirdiğim doğrudur!' mesajıyla paylaştı.

  • 67Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    67|297

    Işın Karaca, 19 yaşındayken kardeşiyle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 68Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    68|297

    Karaca'nın, "Buyurun size 19 yaşındaki ben... Yanımdaki bıdık da bizim en küçük kardeşimiz Serdar Büyükkaraca. Hey gidi hey! 26 koca sene nereye gitti" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

  • 69Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    69|297

    Işın Karaca 

  • 70Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    70|297

    Ünlü oyuncu Berna Laçin, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.

  • 71Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    71|297

    Laçin paylaştığı fotoğrafa, "tbt" notunu düştü.

  • 72Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    72|297

    Nusret Gökçe

  • 73Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    73|297

    Nusret Gökçe

  • 74Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    74|297

    Nusret Gökçe

  • 75Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    75|297

    Nusret Gökçe

  • 76Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    76|297

    Nusret Gökçe

  • 77Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    77|297

    Nusret Gökçe

  • 78Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    78|297

    Nusret Gökçe

  • 79Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    79|297

    Nusret Gökçe

  • 80Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    80|297

    Meryem Uzerli

  • 81Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    81|297

    Meryem Uzerli

  • 82Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    82|297

    Rasim Öztekin

  • 83Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    83|297

    Rasim Öztekin

  • 84Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    84|297

    Çağla Şıkel

  • 85Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    85|297

    Çağla Şıkel

  • 86Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    86|297

    Yeşim Salkım

  • 87Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    87|297

    Yeşim Salkım

  • 88Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    88|297

    Beyazıt Öztürk

  • 89Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    89|297

    Beyazıt Öztürk

  • 90Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    90|297

    Ahu Yağtu

  • 91Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    91|297

    Ahu Yağtu

  • 92Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    92|297

    Ahu Yağtu

  • 93Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    93|297

    Şahan Gökbakar

  • 94Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    94|297

    Kenan Ece büyüdükçe

  • 95Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    95|297

    Cansu Taşkın

  • 96Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    96|297

    Cansu Taşkın

  • 97Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    97|297

    Nebahat Çehre

  • 98Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    98|297

    Nebahat Çehre

  • 99Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    99|297

    Okan Bayülgen

  • 100Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    100|297

    Okan Bayülgen

  • 101Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    101|297

    Erol Evgin

  • 102Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    102|297

    Erol Evgin

  • 103Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    103|297

    Emina Jahovic

  • 104Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    104|297

    Emina Jahovic

  • 105Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    105|297

    Hadise

  • 106Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    106|297

    Hadise

  • 107Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    107|297

    Ebru Gündeş

  • 108Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    108|297

    Ebru Gündeş

  • 109Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    109|297

    Bergüzar Korel 

  • 110Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    110|297

    Bergüzar Korel 

  • 111Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    111|297

    Seçkin Özdemir

  • 112Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    112|297

    Seçkin Özdemir

  • 113Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    113|297

    Demet Özdemir

  • 114Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    114|297

    Demet Özdemir

  • 115Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    115|297

    Cem Davran

  • 116Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    116|297

    Cem Davran

  • 117Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    117|297

    Cem Davran

  • 118Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    118|297

    Dua Lipa

  • 119Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    119|297

    Dua Lipa

  • 120Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    120|297

    Mert Fırat

  • 121Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    121|297

    Mert Fırat

  • 122Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    122|297

    İrem Derici

  • 123Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    123|297

    İrem Derici

  • 124Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    124|297

    İrem Derici

  • 125Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    125|297

    Yusuf Güney

  • 126Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    126|297

    Yusuf Güney

  • 127Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    127|297

    Aslı Enver

  • 128Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    128|297

    Aslı Enver

  • 129Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    129|297

    Ebru Yaşar

  • 130Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    130|297

    Ebru Yaşar

  • 131Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    131|297

    Fatih Ürek

  • 132Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    132|297

    Fatih Ürek

  • 133Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    133|297

    Fatih Ürek

  • 134Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    134|297

    Mustafa Avkıran

  • 135Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    135|297

    Mustafa Avkıran

  • 136Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    136|297

    Mustafa Avkıran 

  • 137Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    137|297

    Deniz Çakır

  • 138Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    138|297

    Deniz Çakır

  • 139Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    139|297

    Cem Yılmaz

  • 140Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    140|297

    Cem Yılmaz

  • 141Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    141|297

    Didem Soydan

  • 142Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    142|297

    Didem Soydan

  • 143Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    143|297

    Oktay Kaynarca

  • 144Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    144|297

    Oktay Kaynarca

  • 145Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    145|297

    Ezgi Mola

  • 146Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    146|297

    Ezgi Mola

  • 147Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    147|297

    Sıla

  • 148Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    148|297

    Sıla

  • 149Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    149|297

    Nilperi Şahinkay

  • 150Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    150|297

    Nilperi Şahinkaya

  • 151Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    151|297

    Helin Avşar

  • 152Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    152|297

    Helin Avşar

  • 153Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    153|297

    Çiçek Dilligil

  • 154Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    154|297

    Çiçek Dilligil

  • 155Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    155|297

    Bülent Serttaş

  • 156Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    156|297

    Bülent Serttaş

  • 157Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    157|297
  • 158Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    158|297

    Demet Özdemir

  • 159Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    159|297

    Demet Özdemir

  • 160Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    160|297

    Özge Borak

  • 161Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    161|297

    Özge Borak

  • 162Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    162|297

    Uraz Kaygılaroğlu

  • 163Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    163|297

    Uraz Kaygılaroğlu

  • 164Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    164|297

    Rıza Kocaoğlu

  • 165Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    165|297

    Rıza Kocaoğlu

  • 166Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    166|297

    Tuvana Türkay

  • 167Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    167|297

    Tuvana Türkay

  • 168Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    168|297

    Ebru Şancı

  • 169Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    169|297

    Ebru Şancı

  • 170Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    170|297

    Serengil Serengil

  • 171Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    171|297

    Serengil Serengil

  • 172Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    172|297

    Serengil Serengil

  • 173Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    173|297

    Metin Hara

  • 174Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    174|297

    Metin Hara

  • 175Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    175|297

    Meryem Uzerli

  • 176Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    176|297

    Meryem Uzerli

  • 177Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    177|297

    Meryem Uzerli

  • 178Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    178|297

    Özge Ulusoy

  • 179Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    179|297

    Özge Ulusoy

  • 180Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    180|297

    Özge Ulusoy

  • 181Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    181|297

    Özge Ulusoy

  • 182Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
    182|297

    Rojda Demirer

  • 183Ünlülerin eski fotoğrafları - Magazin haberleri
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