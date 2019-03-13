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Ünlü yıldız paylaşımına, "Bugünü hatırlıyorum. San Diego’da büyükannem ve dedemleydim. Büyükannem kendi dükkanından bana bu kıyafeti almıştı. Ve durup fotoğraf çekilmişti. Çünkü büyükanne ve büyükbabalar böyle yapar" notunu düştü.