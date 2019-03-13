Oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait eski bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncu, paylaşımına "Kolej günleri..." notunu düştü. Canova'nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
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Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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Ünlü yıldız paylaşımına, "Bugünü hatırlıyorum. San Diego’da büyükannem ve dedemleydim. Büyükannem kendi dükkanından bana bu kıyafeti almıştı. Ve durup fotoğraf çekilmişti. Çünkü büyükanne ve büyükbabalar böyle yapar" notunu düştü.
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Ünlü sanatçı Erol Evgin, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Ayla Çelik ilkokul yıllarından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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Çelik fotoğrafına, "Beni tanıyabilen var mı?"notunu düştü.
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Ünlü modacı Cemil İpekçi okul yıllarına ait fotoğrafını yayınladı.
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Ünlü modacı yayınladığı kareye bu düştü:
Şişli Koleji Lise 1… Yanımdaki o zamanki en samimi arkadaşım Yavuz… Önümüzde oturan küçük hanımlarda okulun güzelleri. Onların isimlerini unuttum. Kimbilir bu fotoğraftaki herkes nerelerde. Çoğunun torunu bile vardır. O günleri hala unutamıyorum...
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İskender Paydaş, kardeşi ve Kayahan ile çekilmiş eski fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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Paydaş'ın "Sene 1994, kardeşim Zafer Paydaş ve manevi babam Kayahan ile bir İstanbul hatırası…" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
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İskender Paydaş
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İskender Paydaş
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İskender Paydaş
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Teoman, 13. yaşında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Teoman, o paylaşımına, "Yaş 13... Büyüyünce Elvis olacağım" notunu düştü. Ünlü şarkıcının o paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan İbrahim Büyükak bu fotoğrafını 'Hayatımın bir dönemini leylek olarak geçirdiğim doğrudur!' mesajıyla paylaştı.
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Işın Karaca, 19 yaşındayken kardeşiyle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Karaca'nın, "Buyurun size 19 yaşındaki ben... Yanımdaki bıdık da bizim en küçük kardeşimiz Serdar Büyükkaraca. Hey gidi hey! 26 koca sene nereye gitti" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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Işın Karaca
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Ünlü oyuncu Berna Laçin, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.