Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran pozları

21.10.2016 - 15:42 | Güncelleme:

Ünlü isimler zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaştıkları cesur pozlarla gündeme geliyor. İşte o isimlerden bazıları...

  • 1 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
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    Kim Kardashian

  • 2 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
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    Lottie Mos

  • 3 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
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    Elsa Hosk

  • 4 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    4 | 94

    Elsa Hosk

  • 5 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    5 | 94

    Elsa Hosk

  • 6 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    6 | 94

    Demi Rose

  • 7 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    7 | 94

    Rita Ora

  • 8 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    8 | 94

    Demi Lovato

  • 9 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    9 | 94

    Rita Ora

  • 10 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    10 | 94

    Kim Kardashian

  • 11 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    11 | 94

    Bella Thorne

  • 12 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    12 | 94

    Demi Lovato

  • 13 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    13 | 94

    Irina Shayk

  • 14 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    14 | 94

    Meryem Uzerli

  • 15 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    15 | 94

    Jelena Karleusa

  • 16 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    16 | 94

    Jelena Karleusa

  • 17 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    17 | 94

    Jelena Karleusa

  • 18 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    18 | 94

    Shanina Shaik

  • 19 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    19 | 94

    Kylie Jnner

  • 20 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    20 | 94

    Senem Kuyucuoğlu

  • 21 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    21 | 94

    Heidi Klum

  • 22 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    22 | 94

    Demi Rose

  • 23 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    23 | 94

    Demi Rose

  • 24 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    24 | 94

    Demi Rose

  • 25 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    25 | 94

    Jelana Karleusa 

  • 26 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    26 | 94

    Jelana Karleusa 

  • 27 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    27 | 94

    Jelena Karleusa

  • 28 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    28 | 94

    Jelena Karleusa

  • 29 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    29 | 94

    Jelena Karleusa

  • 30 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    30 | 94

    Joanna Krupa

  • 31 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    31 | 94

    Yolanthe Cabau

  • 32 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    32 | 94

    Celine Dion

  • 33 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    33 | 94

    Jelena Karleusa

  • 34 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    34 | 94

    Jelena Karluesa

  • 35 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    35 | 94

    Kylie Jenner

  • 36 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    36 | 94

    Kim Kardashian

  • 37 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    37 | 94

    Ariel Winter

  • 38 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    38 | 94

    Kate Hudson

  • 39 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    39 | 94

    Deniz Akkaya

  • 40 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    40 | 94

    Mariah Carey

  • 41 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    41 | 94

    Louise Thompson

  • 42 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    42 | 94

    Mariah Carey

  • 43 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    43 | 94

    Kim Kardashian

  • 44 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    44 | 94

    Adriana Lima

  • 45 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    45 | 94

    Rosie Roff

  • 46 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    46 | 94

    Tuğba Özay

  • 47 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    47 | 94

    Kylie Jenner

  • 48 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    48 | 94

    Kylie Jenner

  • 49 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    49 | 94

    Hailey Baldwin

  • 50 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    50 | 94

    Shanina Sheik

  • 51 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    51 | 94

    Emily Ratajkowski

  • 52 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    52 | 94

    Ünlü oyuncu Josh Brolin, karısı Kathryn Boyd'un iç çamaşırıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. No Country For Old Men, American Gangster, W., True Grit ve Sicario gibi ünlü filmlerin yıldızı Josh Brolin, çok erkeğin yapmayacağı bir şey yaptı ve karısının seksi iç çamaşırları içinde bir fotoğrafını, Instagram hesabından paylaştı.

  • 53 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    53 | 94

    Emily Ratajkowski

  • 54 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    54 | 94

    Emily Ratajkowski

  • 55 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    55 | 94

    Emily Ratajkowski

  • 56 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    56 | 94

    Doutzen Kroes

  • 57 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    57 | 94

    Doutzen Kroes

  • 58 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    58 | 94

    Doutzen Kroes

  • 59 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    59 | 94

    Doutzen Kroes

  • 60 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    60 | 94

    Bella Hadid

  • 61 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    61 | 94

    Bella Hadid

  • 62 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    62 | 94

    Bella Hadid

  • 63 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    63 | 94

    Kelly Brook

  • 64 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    64 | 94

    Joanna Krupa

  • 65 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    65 | 94

    Kelly Brook

  • 66 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    66 | 94

    Amber Rose

  • 67 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    67 | 94

    Sahara Ray

  • 68 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    68 | 94

    Jasmine Tookes

  • 69 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    69 | 94

    Jasmine Tookes

  • 70 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    70 | 94

    Ariel Winter

  • 71 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    71 | 94

    Alessandra Ambrosio

  • 72 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    72 | 94

    Sahara Ray

  • 73 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    73 | 94

    Emily Ratajkowski

  • 74 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    74 | 94

    Emily Ratajkowski

  • 75 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    75 | 94

    Alessandra Ambrosio

  • 76 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    76 | 94

    Alessandra Ambrosio

  • 77 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    77 | 94

    Jenna Dewan Tatum

  • 78 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    78 | 94

    Frankie Gaff 

  • 79 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    79 | 94

    Ariel Winter

  • 80 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    80 | 94

    Joanna Krupa

  • 81 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    81 | 94

    Bella Hadid

  • 82 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    82 | 94

    Emina Sandal

  • 83 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    83 | 94

    Katie Price

  • 84 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    84 | 94

    Nicki Minaj

  • 85 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    85 | 94

    Nicki Minaj

  • 86 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    86 | 94

    Ashley Graham

  • 87 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    87 | 94

    Kendall Jenner

  • 88 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    88 | 94

    Lindsey Pelas

  • 89 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    89 | 94

    Monica Bellucci 

  • 90 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    90 | 94

    Tuğçe Özbudak

  • 91 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    91 | 94

    Chrissy Teigen 

  • 92 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    92 | 94

    Demi Lovato

  • 93 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    93 | 94

    Demi Lovato

  • 94 Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
    94 | 94

    Demi Lovato

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Yorumlar 25
  • Misafir 23 Şubat 2018 Cuma 08:52
    Ben uyumadım da :D
  • Misafir 28 Aralık 2017 Perşembe 13:35
    rabbim hepinize iman versin inşallah
  • Misafir 13 Şubat 2018 Salı 16:02
    Amin, bunları da verse fena olmaz...
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