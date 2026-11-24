Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Songül Öden, Tarabya Sahilinde görüntülendi. Yürüyüş yapan oyuncu, basın mensuplarına selam verip, "Yürüyüşümün sonuna denk geldiniz. Aracım geliyor, ileride trafiği bekletmeyeyim" dedi.

Her şeyin yolunda olduğunu belirterek yeni projeleri değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyen Öden, daha sonra oradan ayrıldı.