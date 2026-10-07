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        Haberler Magazin 'SOY'un galası gerçekleşti

        'SOY'un galası gerçekleşti

        Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ü buluşturan mistik gerilim filmi 'SOY'un galası, oyuncu kadrosu ve sinema dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla dün akşam gerçekleşti. Film, 9 Ekim'de vizyona girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 19:34 Güncelleme:
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        'SOY'un galası gerçekleşti

        Turki Al Alshikh'in sahibi olduğu uluslararası eğlence şirketi Rozam'ın yeni mistik gerilim-korku filmi SOY'un galası, 6 Ekim Salı akşamı gerçekleşti. 9 Ekim'de vizyona girecek filmin gala gecesi, oyuncu kadrosunu, yaratıcı ekibini ve sinema, sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

        Filmin başrol oyuncuları Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent ile filmde konuk oyuncu olarak yer alan Tuba Büyüküstün; yönetmen Maxime Alexandre, yürütücü yapımcı Saner Ayar ve senarist Şükrü Necati Şahin ile birlikte gala gösterimi öncesinde kırmızı halıda yer aldı.

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        Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede, Türkiye'nin sinema, sanat ve eğlence dünyasından önde gelen isimler bir araya geldi. Oyuncular ve film ekibi, gösterim öncesinde basın mensuplarıyla buluştu. Ardından davetliler, SOY'un karanlık ve gizemli dünyasını ilk kez deneyimlemek üzere gösterime geçti.

        Psikolojik gerilimi doğaüstü korkuyla buluşturan SOY, zamanın, hafızanın ve kadim bir lanetin tehlikeli biçimde iç içe geçtiği bir dünyayı konu alıyor. Geçmişin bugün üzerindeki etkisi giderek güçlenirken saklı sırlar gün yüzüne çıkıyor, nesiller boyunca aktarılan bir lanet yoluna çıkanların hayatını tehdit ediyor.

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        Turki Al Alshikh'in özgün hikayesinden yola çıkan SOY'un yönetmenliğini, görüntü yönetmeni ve yönetmen olarak uluslararası alanda tanınan Maxime Alexandre üstleniyor. Filmin senaryosunda Turki Al Alshikh, Şükrü Necati Şahin ve Melih Özyılmaz'ın imzası bulunuyor.

        Bir Rozam filmi olan SOY'un yapımını CB Medya, yürütücü yapımcılığını Saner Ayar üstleniyor. Yapım süreci Diloy Gülün ve Yağmur Ayar tarafından yürütülen filmin dağıtımını CJ ENM gerçekleştiriyor.

        SOY, 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye genelinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

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        #soy
        #Farah Zeynep Abdullah
        #Barış Arduç
        #Tuba Büyüküstün
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