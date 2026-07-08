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        Haberler Dünyadan Tom Holland'ın gala kıyafetinde fark edilmeyen detay

        Tom Holland'ın gala kıyafetinde fark edilmeyen detay

        Tom Holland'ın yeni filmi 'Odyssey'in galasında giydiği kahverengi takım elbisesi, ilk bakışta sıradan görünse de detaylarında filme göndermeler içeriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Kıyafetinde fark edilmeyen o detay

        Tom Holland'ın, eşi Zendaya'nın yanı sıra Anne Hathaway, Elliot Page ve Matt Damon ile başrolleri paylaştığı 'Odyssey' filminin dünya perömiyeri İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı.

        Christopher Nolan'ın yönettiği ve bu yazın gişe rekorunu kırmaya aday olan filmde Odysseus'un oğlu Telemakhos rolünde yer alan Tom Holland, kırmızı halı kıyafetiyle adından söz ettirdi.

        İlk bakışta Holland, sıradan görünümlü, kahverengi bir takım elbise giymiş gibiydi. Ancak daha yakından bakıldığında takımın, filmdeki karakterinin zırhından ilham aldığı anlaşıldı. Takım elbisenin, 'Odyssey' ve Gieves & Hawkes markasının baş harfleri 'G&H'den oluşan Mors alfabesiyle yazılmış ince çizgili detaylarla kaplı olduğu görüldü. Gieves'in tasarım direktörü Joshua Scacheri bunu, "Hem filmin hem de moda evinin görsel kimliğinin incelikli bir ifadesi" olarak tanımladı.

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        Oyuncunun kendi yaşam deneyimlerini, duygularını ve fiziksel duyumlarını karakterin psikolojisiyle birleştirdiği tekniğe 'metot oyunculuğu' deniyor. Ancak bir de tanıtım esnasında giyilen kıyafetlerle filme gönderme yapma anlamına gelen 'metot giyim' diye bir deyim var. Holland, bugüne dek film tanıtımında kullandığı kıyafetlerle metot giyim konusuyla pek de ilgili biri değildi, ancak işler bu defa onun için değişmiş gibi görünüyor.

        Stilisti Crystalle Cox ile birlikte çalıştığı son 'Spider-Man: Brand New Day' filmi basın turu için Holland, Örümcek Adam karakterine gönderme yapan kıyafetler tercih etmişti. Bir galada kırmızı detaylar barındıran bir kıyafet, bir başkasında da filmdeki Peter Parker'ın giydiği bir görünümün tekrarı niteliğindeki deve tüyü rengi ceketiyle kameralar karşısına çıkmıştı.

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        #Tom Holland
        #Odyssey
        #kırmızı halı
        #Moda
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