Türk Sineması'nda "Bir Günah Gibi" ve "Adile Teyze" gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Alev Nurşat Akakar, hayatını kaybetti. Akakar'ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Alev Nurşat Akakar, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren "Adile Teyze" filminin hem senaryosuna imza atan hem de yönetmen koltuğunda oturan Alev Nurşat Akakar, döneminin en sevilen oyuncularını aynı projede buluşturmuştu.