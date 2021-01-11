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Dijital teknoloji ve tasarım firmalarından MagiClick, İngiltere’de bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren dijital ajans Dock9’ı satın aldığını duyurdu. Satın alma ile, MagiClick'in global ölçekte hizmet verdiği ülkeler arasına İngiltere’yi de eklediği kaydedildi. MagiClick'in Dock9’ın yüzde 100 hissesini satın alarak, finansal hizmetler sektöründe Avrupa'nın önde gelen teknoloji ve dijital deneyim ajanslarından biri olmayı hedeflediği belirtildi

Bugüne kadar 7 ülkede 30’un üstünde finans kurumunun dijital dönüşüm süreçlerinde önemli rol oynayan MagiClick, Dock9’ın yüzde 100 hissesini satın alarak, finansal hizmetler sektöründe Avrupa'nın önde gelen teknoloji ve dijital deneyim ajanslarından biri olmayı hedefliyor.

MagiClick Kurucu Ortağı Murat Kalaora, söz konusu satın alma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bankacılık ve finans sektörüne yönelik hizmetler konusunda dünyadaki sayılı dijital ajanslardan biri olarak; İngiltere, büyümeyi planladığımız öncelikli pazarların başında geliyor. Bu hedef doğrultusunda temasa geçtiğimiz Londra bazlı Dock9’ın sektördeki saygın konumu ve mevcut müşteri portföyünün kalitesi, bu stratejik satın alma kararını vermemizde önemli rol oynadı” dedi.

MagiClick Kurucu Ortağı Renée Tiyano ise, "Bu satın alma ile birlikte hizmet sunduğumuz global müşteri portföyümüzü daha da genişletme fırsatı bulacağız. İstanbul, Londra ve Dubai ofislerinde 160’ın üzerinde çalışanımızla bugüne kadar kaydettiğimiz sağlıklı büyüme ivmesinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.