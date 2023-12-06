Magnezyum açısından zengin besinler
Günümüzde insanlar, işlenmiş gıda tüketimi ve yetersiz beslenme gibi faktörlerden dolayı birçok vitamin ve mineralin eksikliğinden muzdarip. Bu minerallerin başında da magnezyum geliyor. Magnezyum, takviye almadan besin yoluyla da sağlanabilir. İşte, magnezyum ihtiyacınızı doğal yollarla karşılayabileceğiniz besin önerileri…
Her vücudun magnezyum ihtiyacı; yaşa, cinsiyete ve hatta hamilelik durumuna bağlı olarak değişebilir. Magnezyum, kan şekeri seviyesinin dengelenmesi, kan basıncının düzenlenmesi, kemik sağlığının korunması gibi birçok süreçte rol oynamaktadır. NIH (Ulusal Sağlık Enstitüleri)’ın verilerine göre, uzun süreli magnezyum eksikliği; yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, kemik erimesi ve migrene neden olabilir. İşte, magnezyum eksikliğini gideren zengin besinler…
SEBZELER
Sebzeler lif, vitaminler ve minerallerle dolu olan besinlerdir. Her sebzenin içerdiği besin oranı farklıdır, bazı sebzelerin magnezyum oranı diğerlerinden daha yüksektir. Magnezyum oranı yüksek besinlerin arasında ıspanak, bezelye, enginar ve pazı sayılabilir.
MEYVELER
Meyveler de sebzeler gibi iyi bir magnezyum kaynağı olabilir. Magnezyum içeriği bakımından zengin olan meyveler arasında avokado başta olmak üzere muz ve kuru kayısıyı saymak mümkündür.
TOHUMLAR
Tohumlar, vücuda lif ve sağlıklı yağ kaynağı sağlar. Magnezyum içeriği açısından yüksek olan tohumlar ise chia ve kabak çekirdeğidir.
BAKLAGİLLER
Fasulye ve mercimek magnezyum açısından zengin besinlerdir.
TAHILLAR
ABD Tarım Bakanlığı’na göre öğütülmemiş tahıllar, magnezyum gibi besin maddeleri açısından daha iyi bir kaynaktır çünkü tahıl çekirdeğinin, lif ve mineraller gibi temel besinleri barındıran üç parçasını da (tohum, endosperm ve kepek) içerir. Kinoa ve teff tohumu, magnezyum bakımından yararlı olabilecek tahıllar arasındadır.
KURUYEMİŞLER
Magnezyum alımınızı artırmanın sağlıklı bir yolunu arıyorsanız kuruyemişler de iyi bir seçim olacaktır. Badem, kaju, yer fıstığı ve Brezilya fıstığı gibi kuruyemişler magnezyum eksikliğini giderme açısından ideal besinlerdir.
SOYA ÜRÜNLERİ
Özellikle vejetaryen veya vegan yaşam tarzını benimseyen insanlar tarafından ana protein kaynağı olarak kullanılan edamame ve soya sütü gibi yiyecekler de magnezyum açısından sağlıklı içeriklerdir.
DENİZ ÜRÜNLERİ
Deniz ürünleri protein, omega-3 yağ asitleri açısından yeterli olmalarının yanında magnezyum içeriği olarak da iyidir. Uskumru, istiridye ve somon, magnezyum eksikliğinde tüketilebilecek besinler arasındadır.
KAKAO
Kakao, çeşitli temel besin maddeleri açısından zengin olmasıyla birlikte magnezyum açısından da iyi bir içeriğe sahiptir. Kakao tozu, bitter çikolata -en az yüzde 70 kakao içeren- kakao parçacıkları da magnezyum açısından yüksek değerlere sahiptir.
Not: Olabilecek alerjik reaksiyonlar ve doğru miktar tüketimi için doktorunuza başvurun.
Kaynak: Health, NIH (National Institues of Health)