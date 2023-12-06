Haberler Sağlık Magnezyum açısından zengin besinler

Magnezyum açısından zengin besinler Günümüzde insanlar, işlenmiş gıda tüketimi ve yetersiz beslenme gibi faktörlerden dolayı birçok vitamin ve mineralin eksikliğinden muzdarip. Bu minerallerin başında da magnezyum geliyor. Magnezyum, takviye almadan besin yoluyla da sağlanabilir. İşte, magnezyum ihtiyacınızı doğal yollarla karşılayabileceğiniz besin önerileri… Habertürk Giriş: 06.12.2023 - 14:26 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:26 facebook

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Her vücudun magnezyum ihtiyacı; yaşa, cinsiyete ve hatta hamilelik durumuna bağlı olarak değişebilir. Magnezyum, kan şekeri seviyesinin dengelenmesi, kan basıncının düzenlenmesi, kemik sağlığının korunması gibi birçok süreçte rol oynamaktadır. NIH (Ulusal Sağlık Enstitüleri)’ın verilerine göre, uzun süreli magnezyum eksikliği; yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, kemik erimesi ve migrene neden olabilir. İşte, magnezyum eksikliğini gideren zengin besinler…

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SEBZELER Sebzeler lif, vitaminler ve minerallerle dolu olan besinlerdir. Her sebzenin içerdiği besin oranı farklıdır, bazı sebzelerin magnezyum oranı diğerlerinden daha yüksektir. Magnezyum oranı yüksek besinlerin arasında ıspanak, bezelye, enginar ve pazı sayılabilir.