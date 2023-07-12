Magnum çekiliş sonuçları asil ve yedek aday kazananlar listesi, çekilişi katılanlar tarafından sorgulanıyor. Porsche Taycan model otomobil ve 100 bin TL'lik Magnum kartın sahibinin belirleneceği çekiliş 12 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Magnum çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

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6 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla 10.05-13.06-12.07-09.08-12.09-10.10.2023 tarihlerinde saat 11.00'da ve tüm katılımlar üzerinden yapılacak,

7. Dönem için 10.10.2023 saat 11:30'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.