Magnum Maserati çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Maserati sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın katıldığı çekiliş dün sabah saatlerinde noter huzurunda gerçekleşti.

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum'dan yapılan açıklamaya göre çekiliş sonuçları 14 Ekim 2019 tarihinde 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Kazanan talihliler 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacak.

MAGNUM MASERATİ KAZANANLARIN DİKKATİNE!

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (piyasa değeri: 1.244.933,00 TL)ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. Çekiliş, 14.10.2019 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzu-runda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 19.10.2019 tarihli Hürri-yet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapı-lacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir. Katılımcının ikra-miye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik foto-kopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verile-cektir. Bu kampanyaya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. ve Narkoz İletişim Hiz. San. ve Ticaret A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan hak devredilemez ve nakde çevrilemez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Ayrıntılı bilgi için: www.magnum.com.tr veya 444 25 19. Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.