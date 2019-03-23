İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği, Foça ilçesinde taksicilik yapan sürücüye, faaliyet ruhsatı sınırları dışında kalan Adnan Menderes Havalimanı'ndan müşteri aldığı gerekçesiyle yazılan 3 bin liralık idari cezayı iptal etti.



AA'nın haberine göre, Foça'da taksicilik yapan K.H. geçen yıl daimi müşterisi olan kadının talebi üzerine Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Müşterisini alarak Foça'ya doğru yola çıkan sürücü, havalimanı çıkışında polis ekiplerince durduruldu. Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-2/3 (ilgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak) maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 6 lira idari para cezası uygulandı. K.H, cezanın iptali için 5. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

CEZANIN İPTALİNE KARAR VERİLDİ



Dosyayı inceleyen hakim, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Yönergesi'nin 12. maddesinin B alt bendinin 29. maddesine göre, "taksilerin yolcunun talebi halinde havaalanı, gar, ören, mesire gibi yerlerde rezerv yolcu taşıyabileceği, itiraz eden kişinin atılı kabahati oluşturmadığı, verilen idari para cezasının usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatine varıldığı" gerekçesiyle cezanın iptaline karar verdi.

Avukat Barış Gürbüz, müvekkiline "korsan taksi" muamelesi yapılarak ceza tutanağı düzenlendiğini söyledi. Konuyu araştırdıklarında karşılarına UKOME kararının çıktığını ifade eden Gürbüz, kararda taksi şoförlerinin başka duraklardan yolcu almasının yasaklandığını ancak aynı kararın rezerv yolcuları muaf tuttuğunu dile getirdi.Kesilen cezaya itiraz ettiklerini belirten Gürbüz, "Müvekkilim Foça'dan 20 yıllık müşterisini almak için havaalanına gelmişti. İtirazı sonunda müvekkilim haklı bulundu ve hukuki süreci kazandı. Diğer tüm taksi şoförleri için de bu karar emsal niteliğindedir, rezerv yolcularını diledikleri gibi taşıyabilirler. Bu karar ilçe taksilerinin büyükşehirlerde gar, ören yeri, havalimanı gibi yerlerden rezerv yolcularını alabilecekleri anlamını ve emsal niteliği taşır" dedi.