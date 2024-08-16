2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 03.08.2012 tarih ve 3511 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adıyaman Valisi ve 01.06.2016 tarih ve 8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adana Valisi olarak görev yapmasının ardından 09.06.2020 tarihli ve 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mardin Valisi olarak atandı.

10 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla kararnamesiyle Bursa valiliğine atanmıştır.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut DEMİRTAŞ, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.