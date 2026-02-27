Canlı
        Mahmut Orhan, aşkını ilan etti - Magazin haberleri

        Mahmut Orhan, aşkını ilan etti

        Bir süredir Tayland'da birlikte tatil yaptıkları konuşulan DJ Mahmut Orhan ve model Daria Iakubchik, paylaştıkları fotoğrafla ilişkilerini ilan etti

        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 18:22
        Aşkını ilan etti

        Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın, bir süredir model Daria Iakubchik ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

        İkilinin Tayland'ın popüler tatil destinasyonlarından Koh Samui'de bulunması ve aynı adanın benzer noktalarından yaptıkları paylaşımlar, aşk söylentilerini bir hayli güçlendirmişti.

        Beklenen doğrulama ise Mahmut Orhan’ın son paylaşımıyla geldi. Ünlü DJ, sevgilisiyle birlikte çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayımlayarak ilişkisini resmen ilan etti.

        Osman Egin İle Ramazan Notları - 27 Şubat 2026 (İnsan Olmanın Modeli: Hz. Muhammed)

        Peygamberimizin yolundan gitmek. İnsanlığın örneği Hz. Muhammed. Hz. Muhammed gibi davranabilmek. Osman Egin sordu; İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Hüseyin Öresin anlattı.

        #Mahmut Orhan
        #Daria Iakubchik
