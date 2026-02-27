Mahmut Orhan, aşkını ilan etti

Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın, bir süredir model Daria Iakubchik ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

İkilinin Tayland'ın popüler tatil destinasyonlarından Koh Samui'de bulunması ve aynı adanın benzer noktalarından yaptıkları paylaşımlar, aşk söylentilerini bir hayli güçlendirmişti.

Beklenen doğrulama ise Mahmut Orhan’ın son paylaşımıyla geldi. Ünlü DJ, sevgilisiyle birlikte çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayımlayarak ilişkisini resmen ilan etti.