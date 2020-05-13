Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün öğleden sonra başkanımız Mustafa Cengiz'i yönetim kurulu üyelerimizle hastanede ziyaret edip, sağlığı hakkında bilgi aldık. Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum.Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor." ifadelerini kullandı.
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