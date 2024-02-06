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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül kızı Lavin'i hastaneye getirdi... Çıkışta otomobilleri karıştırdı - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül'ün telaşlı günü

        Mahsun Kırmızıgül ve eski eşi Ece Binay, kızları Lavin'i Nişantaşı'ndaki bir hastaneye getirdi. Bir sorun olmadığını ve kızının tedavi olduğunu söyleyen Kırmızıgül, hastane çıkışında yanlış otomobile bindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 08:34 Güncelleme: 06.02.2024 - 08:34
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül ve eski eşi Ece Binay, kızları Lavin, Nişantaşı'ndaki bir hastanedeydi.

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        Hastaneden kızı Lavin ile birlikte çıkarken görüntülenen Mahsun Kırmızıgül, gazetecilere bir sorun olmadığını ve tedavi olduğunu söyledi.

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        OTOMOBİLLERİ KARIŞTIRDI

        Mahsun Kırmızıgül daha sonra hastanenin önünde bulunan kendi otomobiline benzeyen bir başka araca bindi. Kırmızıgül, durumu fark edince kendi otomobiline geçti.

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        Mahsun Kırmızıgül'ün ardından hastaneden çıkan Ece Binay ise basın mensuplarına teşekkür edip oradan ayrıldı.

        #Mahsun Kırmızıgül
        #Ece Binay
        #Lavin Kırmızıgül

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