Mahsun Kırmızıgül, taziyeleri kabul etti
Mahsun Kırmızıgül, 99 yaşında kaybettiği annesi Faike Arık'ı Diyarbakır'da defnettikten sonra İstanbul'da taziyelerini kabul etti
Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde 99 yaşında hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ı Diyarbakır'da defnettikten sonra İstanbul'daki MAREV'de (Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı) taziyeleri kabul etti.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi, Mahsun Kırmızıgül'ü ziyaret ederek üzüntüsünü paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
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