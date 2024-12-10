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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül, taziyeleri kabul etti

        Mahsun Kırmızıgül, taziyeleri kabul etti

        Mahsun Kırmızıgül, 99 yaşında kaybettiği annesi Faike Arık'ı Diyarbakır'da defnettikten sonra İstanbul'da taziyelerini kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 09:26 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:26
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        Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde 99 yaşında hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ı Diyarbakır'da defnettikten sonra İstanbul'daki MAREV'de (Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı) taziyeleri kabul etti.

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        Gözyaşlarını tutamadı Haberi Görüntüle

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi, Mahsun Kırmızıgül'ü ziyaret ederek üzüntüsünü paylaştı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

        Mustafa Topaloğlu - Talat Bulut

        Özcan Deniz

        Timur Savcı - Ercan Saatçi

        Erkan Petekkaya

        Cengiz Erdem

        Yılmaz Vural

        Nihat Doğan

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