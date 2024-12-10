Mahsun Kırmızıgül, taziyeleri kabul etti

Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde 99 yaşında hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ı Diyarbakır'da defnettikten sonra İstanbul'daki MAREV'de (Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı) taziyeleri kabul etti.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi, Mahsun Kırmızıgül'ü ziyaret ederek üzüntüsünü paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Mustafa Topaloğlu - Talat Bulut

Özcan Deniz

Timur Savcı - Ercan Saatçi

Erkan Petekkaya

Cengiz Erdem

Yılmaz Vural