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        Mahsun Kırmızıgül, annesine veda etti

        Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:10 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:36
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        Mahsun Kırmızıgül'ün, dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi.

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        Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı.

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        Kırmızıgül, gözyaşlarına hakim olamazken, çok sayıda sanatçı cenazeye çelenk gönderdi.

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        Arık'ın cenazesi, Hani ilçesi kırsal Veziri Mahallesi'nde toprağa verildi.

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        Mahsun Kırmızıgül, 1998 yılında, "Yıkılmadım" şarkısına çektiği klipte, annesi Faike Arık ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

        #Mahsun Kırmızıgül
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