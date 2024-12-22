Mahsun Kırmızıgül'ün anne acısı: Güneşimi kaybettim. Allah, herkese sabır versin

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, İstanbul'daki bir mekânda sevenleriyle bir araya geldi.

"BU BÜYÜK ACIYI YAŞAYAN HERKESE ALLAH, SABIR VERSİN"

Geçtiğimiz hafta kaybettiği annesi Faike Arık'ın acısıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, duygusal açıklamalarda bulundu; "Ben güneşimi kaybettim. Annem, benim her şeyimdi, nur içinde yatsın. Bu büyük acıyı yaşayan herkese Allah, sabır versin."