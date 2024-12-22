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        Haberler Objektife Takılanlar Mahsun Kırmızıgül'ün anne acısı: Güneşimi kaybettim. Allah, herkese sabır versin - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül'ün anne acısı: Güneşimi kaybettim. Allah, herkese sabır versin

        Annesi Faike Arık'ı kaybettikten sonra zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül, yeni açıklamalarda bulunarak; "Ben güneşimi kaybettim. Annem, benim her şeyimdi. Nur içinde yatsın. Bu büyük acıyı yaşayan herkese Allah, sabır versin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:04
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        "Güneşimi kaybettim"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, İstanbul'daki bir mekânda sevenleriyle bir araya geldi.

        "BU BÜYÜK ACIYI YAŞAYAN HERKESE ALLAH, SABIR VERSİN"

        Geçtiğimiz hafta kaybettiği annesi Faike Arık'ın acısıyla sarsılan Mahsun Kırmızıgül, duygusal açıklamalarda bulundu; "Ben güneşimi kaybettim. Annem, benim her şeyimdi, nur içinde yatsın. Bu büyük acıyı yaşayan herkese Allah, sabır versin."

        "SANATIMI İCRA ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, sevenlerine; "Hayatımdaki bu zor döneme rağmen sanatımı icra etmeye devam edeceğim" sözleriyle seslendi.

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        #Mahsun Kırmızıgül
        #Faike Arık
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